Skrite pogodbe v odnosih

»Vsak odnos temelji na skriti pogodbi, od katere imata korist oba partnerja,« pravi psihološki astrolog Richard Idemon. »Največkrat se vpleteni osebi ne zavedata, da jo samo preigravata. Skriti načrt moškega je na primer 'rad bi se poročil s tabo, ker si uboga, ranjena in poškodovana ženska, in ob tebi bom zato lahko bolj samozavesten. Vzel te bom, če ostaneš nemočna, da se lahko ob tebi sam počutim močnejšega, kot v resnici sem.' Ženska pa po drugi strani nezavedno privoli v tak odnos, saj lahko v njem zdravi svoje rane. Razmišlja nekako takole: 'Obljubim, da bom ostala ranljiva in pasivna, da boš ti vedno vodja in reševal moje težave.'«

Pogosto se nevede zapletamo v takšne simbiotske odnose z drugimi dušami, kar obema partnerjema omogoča, da odpravljata svoje primanjkljaje. Pravo nasprotje pa je parazitsko razmerje, v katerem ima parazit koristi od gostitelja in ga izkorišča. Navidezno kronično nemočna oseba se napaja z energijo močnejšega in v resnici nosi moč v odnosu, saj pretkano manipulira, da dobi, kar hoče. To so energijski vampirji. Ko človeka posrkajo, najdejo drugega, zato je najbolje, da jih prepoznamo in se jim izogibamo.