Škorpijoni z ognjenim ascendentom

Strastna in entuziastična kombinacija vode in ognja daje škorpijonom z ognjenim ascendentom moč in neustrašnost. FOTO: Liudmylasupynska/Getty Images

Od 23. 10. do 21. 11. praznujejo privlačni škorpijoni. Njihova sposobnost uvida v stvari je izjemna. So tudi silno ljubosumni, kar izhaja iz njihovega večnega zbiranja informacij. Obožujejo intrige. A kar pri sebi zaklenejo pred očmi drugih, ostaja vedno zakopano v njihove globine.Škorpijon z ascendentom v ovnu gre npr. z velikim nasmeškom skozi življenje. Ne zapravlja časa, očarljiv in prodoren je, a lahko naporen, ker se redko ustavi, počaka in umiri, zato ga drugi težko dohajajo. Vedno je na čelu in drugi mu sledijo. Govori hitro. Nobenega sočutja nima do tistih, ki mu ne zmorejo slediti, saj sam zlahka prestavi v višjo prestavo. Ima neskončno zalogo energije in je precej odkrit. Ženske s to kombinacijo so raje v moški družbi in obožujejo moška opravila – šport, lov, popravljanje stvari. Vse počnejo z veliko strastjo.Pogosto denar kar priteka v njihove žepe, niso bogati, a znajo zaslužiti dovolj. Delajo lahko na borzi. Paziti morajo le, da informacije, do katerih so prišli, obravnavajo etično.Škorpijon z ascendentom v levu dobi veliko pozornosti drugih, a mu to ni vedno najbolj po volji, saj želi ostati skrivnosten. Običajno so malce robustni in ne sprejemajo dobro razočaranja. Neprizanesljivi znajo biti do tistih, ki jih ne dohajajo. Njihov ponos je ranjen, ko drugi ne priznavajo njihove avtoritete, a jim tudi hitro oprostijo. Vedno napravijo močan vtis, saj so intenzivni. Potreba po nadzorovanju in nezaupanje v življenje jim lahko delata težave. Bolje je, če se sprostijo in gredo s tokom. Ponosni so in sprejemati morajo tudi svoje napake. Svojeglavi so in pustiti morajo, da drugi storijo kaj po svoje. Dobri so z otroki.Škorpijon z ascendentom v strelcu je človek z globokimi uvidi, ki zna poiskati zmagovalne poti. Širi entuziazem in poskuša druge spraviti v boljšo voljo. Ohranjanje pozitivnega razpoloženja je zanj mala malica, zato je ta kombinacija zmagovalna. V njih se prepletajo škorpijonska odločnost in preiskovalne sposobnosti, s katerimi pridejo rečem do dna. Vedno dodajo pomembno informacijo, ki reši uganko in odpre vrata. Vse to pa je zavito v strelčev optimizem, veselje in navdušenje, ki ga škorpijonom primanjkuje. Koristi jim čas zase, ko razmišljajo o stvareh. Radi imajo dejavnosti na prostem, npr. taborjenje. Lahko so športni navdušenci.Pogosto je v njih tekmovalna žilica, a se morajo izogibati izzivanju drugih v spopad, saj vedno zmagajo. Zlahka pridobivajo prijatelje. Bolj naj zaupajo svojim instinktom, saj se redko zmotijo. Če se naučijo sodelovati z drugimi, so lahko zelo uspešni.