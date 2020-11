Škorpijon z zemeljskim ascendentom

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ko se škorpijonska prodornost združi z analitičnostjo zemeljskih znamenj, dobimo zmagovalno in poslovno uspešno kombinacijo. FOTO: Harbucks/Getty Images

Škorpijoni so izjemno prodorni in vedno vse opazijo. Pogosto imajo pirsing ali tetovažo, saj s poudarjanjem zunanjosti skrivajo svojo notranjost. Niso vedno najbolj zgovorni, radi pa nam dajo kakšen nasvet, po navadi moder ali zaupen. Znani so namreč po tem, da vedno vedo stvari, ki jih drugi ne opazijo.Za škorpijona z ascendentom v biku je ključna osredotočenost na točno določen cilj. Res se znajo postaviti zase, z malo vztrajnosti pa lahko dosežejo kar koli. Prav zato jih vsi želijo imeti na svoji strani. Lahko so nagnjeni k skoposti in materializmu. Obožujejo mala razvajanja, pa naj gre za dober obrok ali dišečo kopel. Običajno imajo v lasti precej predmetov, ki jim tudi veliko pomenijo.Trudijo se živeti čim bolj udobno. Toda paziti morajo, da jih sebičnost in osredotočenost nase ne odtujita od drugih, saj ne želijo biti sami in uresničujejo svoje potrebe skozi prijateljstvo. Pa vendar nimajo vedno okoli sebe ogromno ljudi. Omejijo se namreč na manjši krog, ki mu lahko zaupajo. Uspe jim lahko v poklicih, povezanih s financami. Dobro sklepajo posle, lahko bi prodajali nepremičnine. Imajo zvrhano mero dobrega okusa in so zvesti prijatelji. Pomembno je, da redno skrbijo za svoje zdravje in telovadijo.Škorpijoni z ascendentom v devici so modno oblečeni in mladostni, toda za prvim pogledom se skriva marsikaj zanimivega. Vedno analizirajo, preiskujejo. Ko združijo svojo intuicijo in senzibilnost z razumom, so njihove sodbe izvrstne. Škorpijonova potreba po tem, da bi vse izvedel, se zlije z devičniško težnjo po vedeti več, kar oblikuje osebo, ki se lahko uči iz vsake situacije. Že iz podrobnosti lahko razberejo mnogo o človeku, kar jim je tudi v zadovoljstvo. Ta sposobnost je idealna za reševanje težav in popravljanje nepopolnosti.Dobri so pri delu, ki zahteva natančnost – zdravnik, gradbenik. Paziti morajo le, da svojim skrbem ne pustijo, da bi se razrasle. Lahko so tudi izvrstni pisatelji. Truditi se morajo ohranjati objektivnost, da ne zapadejo v preganjavico. Običajno so diskretni, in če le omejijo svoje obremenjevanje brez razloga, so lahko nepogrešljivi.Pri škorpijonih z ascendentom v kozorogu njihov strogo vzpostavljeni sistem zaupanja temelji na škorpijonskih globinah, kozorog pa jim doda strpnost in odprtost, vse dokler se vsi držijo pravil. Zlahka dosežejo uspeh, malo s sodelovanjem in delno z manipulacijo. Močno potrebujejo odobravanje. Vedno gledajo naprej v prihodnost in sklepajo poznanstva z močnimi ljudmi. Pogosto so tesni šefovi privrženci.Raje poslušajo, kot govorijo, se vključujejo v društva in organizacije. Redno opravljajo domače naloge in so izvrstni raziskovalci. Paziti morajo le, da ne prevladajo njihova strogost, nejevera, hlastanje za močjo, pomanjkanje zaupanja vase, ozkost. Morajo se naučiti zabavati. Izogibati se morajo maščevalnosti. Ker spletejo vplivna poznanstva, lahko vplivajo na široke množice. Modro naj izkoristijo ta vpliv. Gledati morajo naprej in se osredotočiti na svoje cilje.