Fizična plast avre skrbi za to, da pritegnete primarnega partnerja, za intimnost in tesne povezave. Ne morete spreminjati drugih, lahko pa se naravnate na spremembe. »Programirate lahko različne predmete, da vam pomagajo spremeniti fizično polje avre, vedenje in odnose. Roževec bo umiril preveč intenzivno spolno razmerje, če vam partner krade energijo s seksom. Ametist, obsidian in hematit bodo odgnali entitete, granat bo spodbudil vašo ali partnerjevo spolno slo. Turkiz, posebno če ga nosimo za vratom, vas odpre božanskemu vodstvu in spodbuja komunikacijo na višji ravni. Silicij vam pomaga rešiti spolne disfunkcije, npr. če ste utišani, izrabljeni ali ignorirani, turmalin enako. Če želite spodbuditi plodnost, poskusite s karneolom, ki uravnava žensko energijo,« svetuje ameriška energijska terapevtka Cyndi Dale.

»Srebro prežene vezi, entitete in energijo drugih. Zlato vam bo pomagalo pritegniti pozornost simpatije, vas opolnomočilo, če se razdajate in vam drugi kradejo energijo. A ne uporabljajte ga, če nimate trdno postavljenih meja ali ste senzibilni, saj boste pritegnili še več neželene energije!« svari.