Šifra: Z bolečino na pot

Z možem greva na potovanje. Boli ga na predelu žolča, čeprav je imel vse preglede, bolečina ostaja. Ali se bo na potovanju zgodilo kaj hudega zaradi teh bolečin? Kako bo drugače z njegovim zdravjem?

Pozdravljeni! Po horarni karti ne gre za resno zdravstveno stanje in ni videti, da bi ga to močno oviralo na potovanju. Prav fino se boste imeli. Če bo še kar naprej pritisk na telo, naj pokuka tudi v ledvice in preveri delovanje nadledvične žleze. Če pogledam prognostiko, pa dejansko tako Pluton kot Saturn pritiskata na zdravje, lahko prineseta operacijo ali neko drugo pomembno terapijo.

To govorim o naslednjem letu. Že natalno je žolč bolj občutljiv, saj je vladar šeste v kozorogu v kvadratu z Marsom. V letu 2022 pa gre tranzitni Pluton trikrat preko tega vladarja in spodbuja možnost težav. Več bo v tem in naslednjih treh letih tudi stresa, če se le da, naj najde način, da se pomiri, ker bo stres še dodatno obremenil telo. Naslednje leto bo progresirano Sonce na zadnji stopinji, kar znižuje vitalnost. Saturn pa trikrat na vladarju ascendenta v osmi hiši, kar tudi znižuje vitalnost, prinaša čas krize in možnost ali terapije ali operacij. Ker se v naslednjem letu izpostavi že Venera, ki je natalno v inkonjunkciji z vladarjem šeste, je treba nujno natančno pregledati kri, narediti vse možne krvne teste, tudi tiste, vezane na sladkorno.

Vsekakor je več verjetnosti, da se v telesu nekaj kuha in da bo potreben zelo natančen pregled. Kljub vsemu pa se zdi, da bo tokratni dopust prav prijeten, da ga ne bo nič pokvarilo. Sprostita se, še kako prav vam bo prišla energija, ki jo ta sprostitev prinaša. Če se vam zdi, da je v osnovi zelo zdrav, gredo vsi ti težki aspekti lahko tudi čez težave na področju službe in se kriza, s katero se v letu 2022 sreča, ne veže direktno nanj. V vsakem primeru pa vam svetujem natančne preglede, če ne drugega, vsaj krvi.