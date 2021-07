Šifra: Vaga

Zanima me moje in moževo zdravje. Kako bo s sklepi, nogami. In kaj mislite o teh moških v mojem življenju, ali sem se pravilno odločila.



Pozdravljena, Vaga. Partnerjeva natalna karta je, kar se zdravja tiče, res naporna, tako da bo konstantno oviran, vendar je močan in borben človek in on to zmore.



Zadnji dve leti je imel kar resne preizkušnje, in če se je pravilno odločal, sledi nekaj bolj mirnih let v zadevah njegovega zdravja. Vaša karta vseeno zdravstveno ni tako naporna kot njegova. Marsikatera bolečina, ki jo imate, bi se umaknila, če bi spremenili prehrano. Kiron v dvanajsti hiši da vedeti, da so lahko vzroki za bolečine tudi psihološke narave. Predlagam vam, da redno pregledujete ščitnico in hodite na redne ginekološke preglede. Letos od septembra in z luninim mrkom v novembru se tovrstne zdravstvene težave lahko izrazijo, vendar se boste hkrati z njimi že lotili tudi zdravljenja, imeli priložnost spremeniti prehrano in s tem omogočiti sebi bolj zdravo telo.



Kar se odnosov tiče, ste posebna ženska globoke in strastne narave, s katero hote ali nehote vlečete k sebi moški svet. Če se naučite to energijo zdravo uporabljati, je niti potlačiti niti pustiti, da vas vodi, potem je večja verjetnost dviga kundalinija in možnost samozdravljenja. Toda, ja, da bi se vse to lahko zgodilo, se je treba odpreti duhovnosti. Kaj je in kaj ne moralno, je vedno odvisno od namere.



To, kar čutite do starejšega gospoda, je globoka naveza in vsekakor se vam v odnosu z njim odpirajo vaši določeni talenti, ki se brez njega ne bi mogli. Kar se tiče moškega iz delovnega okolja, imate prav: je skušnjavec, in če mu dovolite, da pride preblizu, vas bo odneslo in odpeljalo na pota, ki si jih boste zelo težko sami pred seboj oprostili.



Odprli boste svojo pandorino skrinjico in v njej je skrito marsikaj, kar bo od vas zahtevalo veliko notranje moči, da vso to energijo ponovno spravite v harmonijo. Jesen je tudi glede tega nevarna. Ženska s konjunkcije Venere in Plutona v peti ste, tako da se boste v svojem življenju večkrat globoko in strastno zaljubili.



Ker imate srečo, da ste v spoštljivem in lepem partnerstvu, lahko vso to prebujeno energijo mladosti in strasti prenesete na svojega partnerja in oživite vajin odnos. Vaši nameni so čisti, vaša ljubezen posebno predana in zato ne bo ta vaša občasna pomlad, tudi če jo prebudi drugi, nič strašnega za vaš osebni odnos.

