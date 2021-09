Šifra: Uspeh

Zanima me predvsem služba in denar.

Pozdravljeni! Natalna karta je v poslovnem pogledu spodbudna. Nakazuje podjetnost, borbenost, trud in vztrajnost, ki prinaša uspeh in tudi prav prijetne finančne prilive. V progresijah se tudi nakazujejo priložnosti, letos trigon Sonca in Jupitra obljublja, da se vam bo marsikaj ponujalo. Ker sta natalno v inkonjunkciji, se seveda lahko kaj tudi sfiži, toda predvsem zaradi vas samih, ker vam nič ni dovolj in ker ne znate vztrajati in delati, ampak vas ponos omejuje na vaši poslovni poti in se preveč ukvarjate s tem, kaj drugi mislijo o vas, in premalo zaupate vase in sledite svoji poti.



Tranzitni Jupiter v vaši drugi harmonično s Soncem in Luno nakazuje super priložnosti, možnosti za delo in zaslužek. Vse vam je dano na pladnju, izberite si tisto delo, ki vam se bo zdelo najbolj primerno, toda lepo prosim vztrajajte ne glede na to, kakšni so vaši sodelavci, kakšni so odnosi, gradite svojo pot. Ta bo prej ali slej v samostojnih vodah, toda da pridete do tam, je res nujno, da se zdaj potrudite. Zaslužite in vztrajajte, kot se za kozoroga spodobi. Dajte ego na stran, imejte cilj pred očmi, načrt poti in samo vztrajno in premišljeno nadaljujte po njej.



Poleg poslovnega uspeha je konec letošnjega leta in vse do pomladi naslednje leto videti možnost dediščine, ne da vam kdo umre, ampak da nekdo prepiše del nepremičnine na vas, kot darilo. To vas bo močno osrečilo, prineslo veselje in zadovoljstvo. Ta lepi košček zemlje boste spremenili v nekaj zelo lepega, prav lahko se začuti, koliko sreče bo ta nepremičnina prinesla v vaše življenje.

