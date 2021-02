Šifra: Upanje na dve sreči

Sin si želi prodati najino skupno nepremičnino in se odseliti iz Ljubljane, meni pa to ne odgovarja, kako se bo to uredilo? Mlajši gospod mi kaže naklonjenost in se želi srečevati. Naj se srečujem z njim?





Glede na horarno karto se zdi, da je sin glede tega še zelo neodločen, in ne glede na to, kaj zdaj snuje, se lahko s časom spremeni njegovo mnenje, tudi če bo dal nepremičnino oceniti in se zavedel, kako zelo je vredna. Luna je zelo močna v drugi v raku, ascendent lepo vezan na planet, ki predstavlja nepremičnino, tako da če se bo prodaja zgodila, bo to tudi v vašo korist. Toda vaš delež je velik, in tudi vi imate pravico do besede, tako da brez vas ne bo mogel ničesar prodati. Tudi natalna karta je glede nepremičnin zelo srečna in ni videti neke težave ali nezadovoljstva zaradi doma.



No, sekundarne progresije pa nakazujejo možnost selitve, tako sam vrh četrte zamenja znamenje in vstopi v devico, kar pomeni, da bo dom postal bolj praktično uporaben, bolj primeren tudi za delo, manj bosta pomembni njegova lepota in pozicija v mestu. Merkur, vladar vaše četrte, bo tudi v sekundarnih progresijah zamenjal znamenje, vstopil v ovna, kar je spet znak premika v dom, kjer se lahko tudi dela, ki je bolj funkcionalne narave, vendar je kljub vsemu ta premik spodbuden, saj Merkur zapusti znamenje, v katerem se ne počuti najbolje, tako boste s to selitvijo le dobili nekaj več energije in volje ter dodaten prostor za delo.



Do začetka naslednjega leta bo najverjetneje vse to tudi že urejeno. Ne upirajte se preveč spremembi, ker je sprememba na bolje. Jupiter na ascendentu vam prinaša darila za dobro opravljeno delo, sprejmite jih. Gospod, o katerem sprašujete, vam je res zelo naklonjen in ima iskrena prijateljska čustva.



Vi ste se nezavedno od tega odnosa nekoliko umaknili. Vendar se bodo še pojavljale priložnosti in se boste počasi opogumili ter se začeli pogosteje pogovarjati z njim. V rojstni karti je videti, da ste v odnosih marsikaj potrpeli, zato ste zdaj zelo previdni in prestrašeni. Kar vzemite si čas in si dovolite lepe odnose. V par letih se bo vse spremenilo, ampak na bolje, tako da samo ohranite vero in ne dopustite strahovom, da vas ovirajo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: