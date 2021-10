Šifra: Srček moj

Bova prišla do skupnega življenja? Bo zapustil družino?

Horarna karta nakazuje medsebojno naklonjenost, na neki način je kar izgubljen v vas in bi najraje vse pustil za vas. Kljub naklonjenosti pa je videti, da so mu otroci zelo pomembni in da se nekje zaveda, da če bo razhod, bodo velike težave. To je tisto, zaradi česar lahko stvari potem ne izpelje do konca. Čisto zaradi občutka odgovornosti do svojih otrok. Če gledam prognostiko, je vsekakor nakazana velika ljubezen.

Toda ja, stvari se z razhajanjem lahko zakomplicirajo, razvlečejo. Lahko traja do dve leti. V vaši karti je letošnje leto nakazano z veliko stresa, drame, dinamike, nemira in adrenalina. Modro bi bilo, da se umirite in da dovolite, da se stvari izpeljejo, kot se morajo. Z moralnega vidika je res pomembno, da se sam odloči, da ga vi ne vlečete preveč v to odločitev, sicer boste tudi vi nosili karmo razdrte družine, kar pa – to mi lahko zaupate – je naporno.

Tudi skupna karta nakazuje veliko bližino, predanost drug drugemu, vendar težke okoliščine, ki ob odnosu sprostijo veliko stresa, veliko napora, napetosti, ki jih bosta morala skupaj oddelati. Torej: očitno je, da ste mu res pomembni, da se ne igra, ampak je padel v ljubezen (če uporabim ameriško besedno zvezdo, ki tako dobro opisuje ta pojav), vendar, če se le da, ne izsiljujte te ločitve, naj bo to njegova odločitev.

Ne morem pa vam z gotovostjo reči, da se bo ločil, vidi se, da ga v ljubezni čakajo bistvene spremembe do leta 2023, kar bi bil lahko tudi razhod, vendar so lahko te spremembe tudi drugačne.