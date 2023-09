Šifra: Spet skupaj

S partnerico sva ločena že tri leta. Imava skupnega otroka. Ali je še kaj upanja, da prideva skupaj?

Horarna karta nakazuje, da sta si zelo naklonjena. Tudi ona vam. Toda nujna je bistvena sprememba pri vas, da bi vas lahko vzela nazaj. Kakršne koli skrivnosti in odvisnosti že imate, se bo treba z njimi soočiti in jih predelati. Sprejeti morate omejitve, se dvigniti, vzeti odgovornost na svoja ramena in postati moški. To, da je ona v tem času z drugimi, vam lahko jemlje veselje in vas samo še bolj poriva v skrivnosti ali odvisnosti, neko nemoč, v kateri ste se znašli.

Toda ona je privlačna in zanimiva ženska in normalno, da bo šla naprej, če se vi ne boste pobrali in zgradili. Ne želim biti pregroba, želim pa vas stresti, pretresti, da se boste začeli boriti za svoje življenje in tisto, kar si želite. To je nujno. Garati, se mučiti, trpeti za tisto, kar potrebujete, želite, kar vam je pomembno. In ne samo dvigniti rok.

Naredite si načrt. Najprej se otresite zasvojenosti, astrološko predvidevam, da gre ali za tobak, travo ali alkohol. Nato poiščite način, kako zaslužiti; če niste zaposleni, horuk v boj za službo, če ste zaposleni, si najdite še dodatno delo. Ona vas potrebuje življenjsko sposobnega, močnega, borbenega. Odpihnite občutek žrtve s svojih ramen in se bojujte.

V prognostiki imate naslednje leto Jupitrov sekstil na Sonce, kar je res dober znak, da boste dobili poslovno priložnost. Zagrabite jo! Ona si želi, da bi bili vi tisti. Vajini karti se lepo povezujeta, vendar potrebuje podporo, nekoga, ki je stabilen. Če to niste vi, bo v roku enega leta šla naprej. Pokažite ji z dejanji, da znate biti opora družini, in ne breme. Potrudite se. In tudi če vas ne bo čakala tako dolgo, se bo pojavila druga, še bolj primerna, in bo priložnosti za srečo več. Toda če se ne soočite s svojimi skrivnostmi, odvisnostmi in strahovi in se ne borite za tisto, kar vam je pomembno, potem iz te moke ne bo kruha. Vi ste na potezi.

Bolj zdrave navade, vsakodnevna telovadba, manj televizije, več življenja. Naj vas ne bo sram opravljati preprostih del, kajti podpreti družino je trenutno pomembnejše od vaše levje časti.