Šifra: Sončnica

Pozdravljena, Sončnica,



na vprašanja o vaših odraslih otrocih na žalost ne smem odgovarjati, to so njihove zgodbe. Kar se službe tiče, imate v osnovi veliko sreče in veliko verjetnost stabilnosti, toda trenutno pa še nekaj časa ni pravega razvoja in napredka, lahko so izzivi, napori in ni več prave sreče. Ker je osnova zelo dobra, boste vsekakor padli na vse štiri, tudi če zamenjate službo.



Veliko bo možnosti za poslovne spremembe, že konec 2021. in vse do začetka 2023. boste v fazi sprememb in ta, ki pride z letom 2023, bo vsekakor sprememba na bolje, prinaša tako uspeh kot boljšo finančno situacijo. Čas bo prinesel možnost za spremembo na bolje. Kar pogumno poglejte, kaj lahko naredite v obstoječi firmi, ali je tu kaka možnost razvoja in napredka, če ne tu, pa iščite dalje, zdaj je čas za korak naprej.



V ljubezni je slika nekoliko težja. Tu je bilo kar nekaj dram, stisk, lahko tudi prevar in bolečin, tako je zdaj mnogo težje iti v novo, zaupati in se ponovno predati. Tako bo tu več izzivov in predvsem vas bo življenje klicalo, da se s temi občutenji iskreneje srečate.



Natalna karta v duhovnem pogledu s severnim Luninim vozlom v ovnu in drugi hiši nakazuje, da je za vas res pomembno, da najdete notranjo trdnost, tako materialno kot karakterno svojost in samostojnost, zato je bilo nujno, da ste nekaj časa sami. Nikar ne hitite v novo partnerstvo, kar pa ne pomeni, da vam ne bodo dane možnosti za odnose. Glavna ovira ste vsekakor vi sami, saj vaš um ne verjame nikomur več, postal je precej sumničav in črnogled. Sprva se vam že v tem letu kaže možnost, toda nekoliko bolj skritega (ali sanjskega) odnosa, nekaj, kar ni najbolj stabilno in trajno, je pa na neki način zdravljenje vaših preteklih bolečin.



Konec leta 2022 in v prvi polovici 2023. pa bo manj tudi vašega odpora in strahu pred tem, da se ujamete, kot ste se že nekoč, in prihaja lepši ter trajnejši odnos. Vse do takrat pa izpostavljen Neptun prinaša, lahko tudi skozi neko skrito romanco, vaše osebno zdravljenje muk in bolečin, vezanih na odnose.