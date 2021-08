Šifra: Sončica

Zanima me, a bo bivšemu hudo, ker nas je zapustil zaradi nje. Pa če mi napišete čim več nasvetov, kako s sedanjim. Služba me zanima: ali bo ostalo tako, kot je. Ter ali se v bližnji prihodnosti vidi pomembna selitev.



Pozdravljena, Sončica. Ne morem odgovoriti na toliko vprašanj naenkrat. Vsak, ki pozna astrologijo, ve, koliko dela je že samo s sinastrijo, za katero ste me prosili, torej primerjavo dveh kart. Tako pustiva bivšega v preteklosti, poskusite ustvariti čim lepši odnos z njim zaradi otrok, drugo pa ni pomembno. Nikar ne tičite preveč v vlogi žrtve, močna ženska ste in sedanji parter ima v sebi to moč, da se lažje tako tudi zaznate, da se bolj zavedate svoje odločnosti, moči.



Medsebojna povezava je zelo intenzivna. Veliko strasti odpre in predvsem je čutiti zaupanje in podporo. Pa lepo izgledata skupaj in lahko ustvarita stabilnost, trdnost, varnost. Oba sta zelo močno navezana na ta odnos in ga bo težje spustiti. Vendar odnos ne bo enostaven, kljub naklonjenosti, razvoju in povezanosti zna biti več drame in lahko se odprejo stare rane, pri obeh. Pri njem rana v zvezi s samozavestjo, lahko se pojavijo zdravstvene težave (srce).



Razumeti morate, da kot oseba z neaspektirano Venero, ki pa je povezana še s Kironom, niste ravno povezovalni v odnosih, imate svoje ideale o partnerstvu, vendar jih konkretni odnosi težko zadovoljijo. Ker ima on svoje Sonce na vaši Veneri, jo osmišlja in prinaša več možnosti za trajnejši odnos. Vendar ja, ker zbuja v vas ogenj, strast, bo odnos tudi bolj nemiren. Vaše življenje je v fazi razgradnje, marsikaj preteklega mora oditi, da se pripravijo temelji za nov začetek, ki je nakazan konec leta 2023.



Nov začetek v sebi nosi možnost selitve, predvsem pa v materialnem pogledu varnost, v čustvenem pa trdnost. In v tistem obdobju je tudi več možnosti selitve, lahko v kraje, kjer ste že bili, toda v vsakem primeru na bolje.

