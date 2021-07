Šifra: Sodišče

Pričakujem zadevo na sodišču, pa me zanima njen razplet. Ali bom kaznovana?



Očitno ste res nekaj skuhali, naredili napako. Ali je šlo za napako iz strasti? Sodnik vam je naklonjen in je v svojem umu že odločen, če ni tudi že konkretno kaj napisal, da bo kazen čim manjša možna. Luna v horarni karti je na 29 stopinji in govori o tem, da se stvari ne bodo razpletle, kot ste pričakovali, da vaše vprašanje v kratkem ne bo relevantno. Hitro pride do spremembe, ki še dodatno nakazuje sodnikovo naklonjenost in s tem pripravljenost znižati kazen na minimum.



Prvi aspekt Lune v novem znamenju je opozicija z Jupitrom, tako se lahko zdijo stvari na prvo žogo nepoštene, vendar ko boste natančno premislili, boste videli, da vam je šel sodnik na roko in da so se stvari zaključile bolj milo, kot ste predvidevali. Torej, če odgovorim, lahko je neka kazen, a bolj kot opozorilo ali v milejši obliki. Če gledamo še časovni okvir, bi rekla, da je zadeva že odločena in bo njen rezultat prišel do vas prav kmalu. Najverjetneje čez teden, dva, najdaljša enota pa je tu po moje v mesecih, torej mesec, dva. Tudi če gledamo, kdaj bo konec, je nakazano zelo zelo kmalu.



To zgoraj je bila razlaga horarne karte. Natalna nakazuje, da ste izjemno zaščiteni, in ni videti nekih težkih kazni, vsekakor imate srečo s sodnimi stvarmi. Tranzitni Neptun vam nagaja zadnja leta, tako da je treba biti nekoliko bolj previden z opiati, da ne boste imeli tudi družbenih težav, ter se odmikati goljufijam. Vzemite skrb za razplet kot budilko za spremembe.

Komentarji: