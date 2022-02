Šifra: Razplet

Ali lahko kaj naredim, da mi vrne denar? Je še vedno v zaporu?

Spoštovana! Zdi se, da je sodišče že odločilo v vašo korist. Torej ni toliko problem sodišča kot tega, da vam gospod ni mogel vrniti, da ni imel od kje. Vidi se, da je to prav velika rana, da ste nekomu zaupali preveč in vas je tako grdo in neprijetno izdal. Po horarni karti je videti, da je zunaj, da ste vi precej močnejši od njega in da boste dobili denar nazaj, če se boste le bolj odločno postavili. Najdite dobrega odvetnika, da se še enkrat preveri, koliko je zdaj sposoben plačevati. Sposobnost plačevanja v zaporu je nekaj, ko pa bo spet delal, pa se bo temu prilagodila tudi sposobnost plačevanja. Bodite odločni, neizprosni, vztrajajte in boste dobili. Na splošno pa tudi Jupitrov povratek, ki se bo dogodil naslednje leto, nakazuje, da vam v finančnem pogledu ne bo hudega.