Šifra: Pikabu

Ali me bo še kdaj osrečila krajša ali daljša erotična avantura, mogoče celo ljubezen? Ali si bom lahko privoščila kdaj bolj dostojno bivališče?

V sekundarnih progresijah je prišla Venera na ascendent in budi potrebo po ljubezni. Ker je natalna v neki širši opoziciji s Saturnom, se je treba najprej soočiti z občutkom osamljenosti, mrtvega, hladnega odnosa ali samoto v pravem pomenu besede. Predvidevam, da se je to bolj čutilo lansko leto. Zdaj prihaja na progresirani vozel, pozneje pa v trigon s Plutonom in še enkrat čez štiri leta na severni vozel … Torej, čas za romanco je tu, vendar je treba preveriti samo sebe, s čim vi blokirate svojo ljubezensko srečo, kje je pri vas nadzor in kako vas strah pred izgubo bremeni, in potem sami nezavedno rušite svoje odnose. Kar morate sprva narediti z Venero v prvi, je, da si kupite kaj lepega, da spremenite pričesko, negujete svojo zunanjost. Potem seveda pride tudi ljubezen, strast. Vse do leta 2025 bo zelo zelo pestro.

Kar se denarja tiče, je vse odvisno od vas. Nezavedno se želite na koga finančno nasloniti, vendar dokler boste to počeli, denarja ne bo. Severni v prvi zahteva od vas več podjetnosti, drznosti in bojevitosti. Progresirani MC je v ovnu, natalni Mars močan, kar pomeni: izborite si nov poslovni začetek, najbolje bi bilo s s. p.-jem, četudi le popoldanskim, če ste že zaposleni. Videli boste, da boste delali čudeže na tem področju. Poslovno področje mora biti povezano s skupinami, ljudmi in vi morate biti neke vrste vodja, tudi skupnosti. Ne znate si niti predstavljati, kako veliki so vaši potenciali, če sodelujete z vesoljem, opustite lagodnost in greste v boj med navadne ljudi. Samo lenoba vam nagaja, želja nasloniti se, želja, da nekdo drug naredi. Ne pravim, da se kdo tak ne more najti, toda svoje duhovne poti in celote svojih materialnih zmožnosti tako pač ne boste našli.

Vilo si lahko zgradite, če se le nehate oklepati obstoječega in se drzno poženete v novo, ustvarite novo. Imate talent za astrologijo in ste sposobni tudi z njo veliko zaslužiti. No, predvsem je pomembno, da gre za intelektualno dejavnost, svetovanje ali kaj podobnega, povezanega z ljudmi. Zanimivi bi bili tudi kot influencerka. Če se lotite resnega premisleka in se izobražujete, boste čez tri leta že uspešni in potem bo izjemno veliko priložnosti še nadaljnja štiri leta. Že letos vas Jupiter podpira pri izobraževanju in odpira pot, ki sem vam jo razkrila. Brcnite se v rit in presenečeni boste nad rezultati.