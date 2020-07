Šifra: NN Laguna

Zanima me, kaj se kaže v partnerstvu – sledi napredovanje (nov dom, obnovitev strasti) ali umirjeno, nespremenjeno obdobje, morebiti celo težave?



Zanima me, ali obstaja možnost okrepitve kariere, samostojna pot na istem področju dela in bistveno finančno napredovanje, večji prihodki za nakup nepremičnine oziroma ali ostane nespremenjeno ali celo težavno.

Iskreno, najbolj iskreno na svetu, jaz v vaši koži ne bi hotela biti žena nikogar, ker je žena nakazana kot psihično trpeča, ujeta in nesrečna. Zdi se, da vam je Venerina vloga tu bolj pisana na kožo, ni nujno, da vloga ljubice, lahko vloga samostojne ženske, ki je v ljubezni svobodna in odprta. V klasičnih vlogah lahko močno trpite. Zaradi potovanja SP Lune po sedmi hiši se lahko ujamete v iluzijo in hrepenenje po partnerstvu, vendar na koncu to prinaša psihično trpljenje in vam vzame še energijo in voljo za poslovno področje, kjer prihajajo bolj spodbudne zgodbe. Leta 2023 je nakazana čustveno vznemirljiva nova ljubezen, ki bo s sedanjim mrtvilom kaj hitro pometla.



Poslovno imate poseben dar, s katerim ste prišli že na ta svet, in ste z njim lahko uspešni, toda ker ste tako čustveno kot mentalno velikokrat nagnjeni k žalosti ali strahu, sami sebe ovirate na svoji poti. Velik izziv je živeti s tako tankočutnostjo. Toda v sebi imate borca, podjetnika, ki rine in gara in se ne ustavi, ta lahko prinaša konkretne poslovne uspehe. Končno ste zunaj sade satija in se postopoma umikate iz najbolj mučnih let življenja.

V letu 2020 in do aprila 2021 odsvetujem jemanje večjega kredita. V letu 2020 je tako finančno kot poslovno področje pod večjim pritiskom. Od aprila 2021 pa bo podjetne energije zelo veliko in se da pripraviti dobre temelje za poslovni uspeh. SP Merkur in SP Sonce sta v dolgi aplikaciji k konjunkciji, družno v zanimivih aspektih in v letu 22 tudi v trigonu z MC jem, torej očitno vse od spomladi 2021 dalje začenja rast in razvoj v poslovnem pogledu.



Do takrat se lahko učite, urite, pripravljajte, jasnite svojo vizijo. Dejansko se pripravljate na tovrstni uspeh že od decembra 2009. Toda s takimi in drugačnimi ovirami, sploh temi čustvenimi, marsikaj ni bilo dano, zdaj se postopoma sprošča in vi ste v fazi gradnje.