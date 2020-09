Šifra: Naporna soseda

Soseda se je razširila čez moje območje hiše, imava več sporov in tudi na sodišču odprto tožbo. Kakšne so možnosti, da pride do poravnave? Kako bo z najinim odnosom v prihodnje? Mi bo prodala svoj delež in bo na neki točki hiša moja?



Pozdravljeni! Vidi se, da ste kar borbeni, vendar vas vsi ti boji tudi obremenjujejo, sploh ker morate urediti toliko napornih bremen iz preteklosti. Največjo škodo vam delata vaš lastni nemir in napetost. V tej zadevi ste preprosto preveč nestrpni in nepotrpežljivi ter na trenutke prav jezni. Nujno je, da na celoten spor gledate nekoliko od daleč in se ne zabijate v zadeve, ker na hitro tega ne boste rešili.



Potrebni sta potrpežljivost in vztrajnost, pa se bodo stvari obrnile v vaš prid. Pazite, da se spori s sosedo ne bodo stopnjevali, in poskusite čim manj misliti nanjo, se čim manj z njo ukvarjati. Videti je, da imate zelo dobrega odvetnika, najverjetneje odvetnico. Ona vam bo pomagala do dogovora in poravnave. Vi pa se umaknite od sosede in z njo nič ne diskutirajte. Sta v zelo odbojni energiji, tako da potrebujeta tretjo osebo. In odvetnica je tu kar dobra tretja oseba.



Kot ste vi borbeni, je vaša soseda trpežna in vztrajna ženska, ne morete je izgnati z napetostjo in nemirom, ona lahko prenese vse. V odnosu z njo boste največ dosegli pravno ali če pritisnete na finančno področje.

Na tem področju je premišljena, in če se ji bo zdelo, da bo imela dobiček s prodajo ali prevelike stroške z življenjem tam, bo modro presodila v svojo korist. Ker gre za bitko, ki bo trajala dolgo, vam predlagam, da ostajate mirni in trezni, ste kot voda, ki se zabija v isto skalo, počasi se bo skala preobrazila in bo življenje prineslo želeni rezultat. Vendar morate delati na sebi, se truditi, da ne bo jeze in sovražnosti, da čim manj razmišljate o njej, ter se truditi ustvarjati svojo srečo in zadovoljstvo ne glede na njeno prisotnost.



V roku treh enot, predvidevam, da treh mesecev, se bo dogodil pravni dogovor in boste dosegli neki uspeh v tej zadevi. Malo pretresa, vezanega na odnose, je povezanega s štirimi enotami, predvidevam, da z meseci.