Šifra: Modrina

Bo na področju posla, financ in zdravja šlo kaj na bolje.



Pozdravljeni! Iz natalne karte je videti, da boste na poslovnem področju zelo uspešni, če delate med ljudmi, skupinami, lahko tudi državno, nekaj, kar je vezano na mlade, napredne. Dobri ste tudi kot svetovalka. Imate svoj posebni princip svetovanja, s katerim lahko marsikomu koristite. Uspešni bi bili tudi v poučevanju, širjenju znanja v vseh možnih pomenih besede. Finančno področje je nekoliko bolj naporno. Lahko dobite nekaj od svojih, lahko nepremičnino, ali ste nekako drugače finančno podprti od svoje družine, toda obstaja nevarnost, da zaradi pomembnih moških v svojem življenju to, kar dobite, tudi izgubite.



Nevarne so napačne odločitve zaradi partnerja ali pomembnega moškega prijatelja. Zdi se, da znate biti nekoliko lahkoverni. Finance lahko prihajajo k vam od pomočniških del, kot neka pomoč ali zaradi talentov. Morate biti hvaležni za to, kar imate, in predvsem paziti, da ne daste svojega imetja v roke drugih, ker bo izginilo. Na zdravstvenem področju imate lahko težave zaradi krvi, šibkejše mišice, težave z živci, hrbtenico in cirkulacijo.



Progresirana Luna bo zdaj povezovala vašo naivnost in zapravljivost, povezano z neko skupino ali moškim v tej skupini, društvu, in očitno gre preveč denarja od vas. Opazujte samo sebe vse do konca aprila in boste videli, kam izginja vaše imetje. Koten tranzitni Neptun naznanja, da se zbujajo vaši talenti, s katerimi ste rojeni, skozi skupino, lahko prinesejo večjo stabilnost, veliko zadovoljstva, tudi finančno izboljšanje, vendar ne ekstremno.



Najtežji časi v finančnem pogledu so se končali letos februarja, zdaj gre počasi na bolje, toda za drastične spremembe morate spremeniti tudi svoj način ravnanja z denarjem. Velika pričakovanja in upi vam škodijo, potreben je nekoliko bolj praktičen pristop k denarju, varčevanje. Ne dajajte več, kot imate.



Poslovno naslednje leto Saturn prinaša priložnosti in stabilnosti, najbolj od septembra do novembra, kar boste takrat podpisali, bo imelo trdnejše temelje. Zdravstveno pa tudi odhajate iz najbolj ranljivih časov. Počasi k večji stabilnosti. Ravno skozi soočanje z lastnimi šibkostmi ste odkrili svoje talente in sposobnosti, ki jih boste zdaj lahko tudi izkoriščali.

