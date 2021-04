Šifra: marjetica

Kako se bo rešila meja s sosedi. Bomo uredili škarpo in ograjo. Kako kaj kaže v prihodnosti, dobro in slabo.



Pozdravljeni! Ker ste napisali samo datum in kraj, ne pa tudi ure rojstva, bo moj odgovor nekoliko manj stabilen. Saj si pri njem nisem mogla pomagati ne z natalno karto ne s prognostiko. Uporabila sem lahko samo tehniko, imenovano horarna astrologija. Tako o vaši prihodnosti ravno tako ne morem veliko povedati, toda o konkretnem problemu s sosedi imam dokaj jasen uvid.



Ste precej drugačni od njih, sami verjamete v tradicijo in načine, ki so se do zdaj pokazali za uporabne, vaši sosedi pa so usmerjeni naprej, bolj moderni in uporabljajo druge principe. Tako da se bo glede meje in ideje, kakšna naj bo meja, treba usklajevati in dogovarjati. Če boste pritiskali s trdim tradicionalnim in pravnim načinom, boste uničili odnose in bo vse skupaj samo še slabše. Ali poiščite skupnega prijatelja, osebo, ki je naklonjena obojim, ali uradnega mediatorja; vidi se, da se s pomočjo tretje osebe lahko najde rešitev, ki bo najprimernejša.



Vsekakor je prav, da se posvetujete z odvetnikom; bolj zato, da ste pripravljeni, da poznate svoje pravice. Toda odsvetujem vam pravni spor, ta bo dolg in naporen in naredil bi samo še večji problem. Torej, prav je, da poznate svoje pravice, toda s pogovorom se bo vse bolje rešilo. Škodita vam lahko trmasto vztrajanje pri svojem in nesposobnost sklepanja kompromisov.



O vaših sosedih lahko rečem, da niso ravno nagnjeni k dogovorom, imajo svojo vizijo in se bodo težko uklonili, vi pa tudi. Dokler jih ne boste diskretno izzvali, ne bo problema, ko se bodo počutili napadene, pa bodo pokazali zobe; imajo pomembne znance, s tem bodo lažje dosegli svoje. Dokler se bodo počutili, da so veliki, velikodušni, do takrat ne bo vojne in boste dosegli spravo. Vsaka direktna bitka bo imela rušilne posledice. Ampak soseska bo na koncu lepo urejena, ne čisto po vaše, toda nobel in zanimivo.

