Šifra: Ljubezen

Po petletnem stabilnem odnosu sem spet sama. Iz odnosa me je potegnila moja lastna zaljubljenost. Tip, v katerega sem se zaljubila, pa je bil z mano samo na kratko in je že v novi zvezi. Ali se še vrne? In kako bo z mojim ljubezenskim življenjem? Skrbi me, da bom sama.



Odgovor: Spustite ga. On je v novi zgodbi, srečen je, še malo otročji in naiven, zadovoljen, ne vidi in ne sliši nič drugega kot to svojo novo srečo. Je v čisto drugi sliki kot vi, pravi horarna karta. On vstopa v novo življenje, nova ljubezen se zanj zdi kot pravljica in o vas ne razmišlja več. Ni dovolj zrel, da bi razumel, kaj je naredil, po drugi strani pa ste tudi vi tako na hitro dobili udarec karme nazaj.



Vi ste pustili svojega prvega zaradi njega, on vas zaradi nje, tako se vrti ta naša karma, v neskončnost, dokler ne začnemo sprejemati odgovornosti za svoja početja in se naučimo lepše delati z ljudmi. Za vas je bil pomemben, ker je vzbudil vašo strast in bojevnico v vas, in zdaj lahko to strast in bojevnico uporabite na svoji poslovni poti, pri umetniških nastopih in študiju. Strast je energija, ne pozabiti, in to ognjeno silo je mogoče uporabiti za čisto konkretne življenjske bitke.



Nekaj let bo zelo burnih v ljubezni, naslednje leto se začne neki zelo strasten in intenziven odnos, ki utegne dolgo trajati, vendar ne v nekih klasičnih oblikah partnerstva.

Odnos bo natanko to, kar v tem trenutku potrebujete, živahen, vznemirljiv, v vas bo budil bojevnico, močno, podjetno in strastno bitje. Ne bo pa stabilen. Veliko bo nihanj in sprememb.



Na stabilno in trdno partnerstvo bo treba še počakati. Imate Venero v konjunkciji s Saturnom, resda v ribah, kjer se Venera dobro počuti, toda kljub temu je ob taki konjunkciji treba vsaj malo potrpeti, trpeti v ljubezni, da se prečistijo pretekle napake, toda to ne pomeni, da vas ne čaka stabilen odnos. Z leti bo več sreče na področju ljubezni ter tudi več harmonije in trdnosti, po katerih nezavedno hrepenite.