Šifra: ljubezen

V odnosu z dolgoletnim prijateljem se hočejo iskre iskriti. Kaj se vam zdi, sva primerna drug za drugega? Kako me čuti, kako kaže?

Glede na sinastrijo sta dokaj kompatibilna. Precej drugačna drug od drugega, vendar se ravno v tej drugačnosti podpirata k razvoju. Kar vam manjka, ima on in obratno. Res je, da mogoče to ne bo velika strastna ljubezen, bo bolj prijaznost, prijateljstvo, podpora, vendar se iz prijateljstva dolgoročno rodita tudi strast in povezanost. Predvsem je videti, da drug drugega opolnomočita. Skupna karta kaže veliko izzivov, prijateljstvo, dobro komunikacijo in razumevanje. Čustveno skrb, podporo, nežnost. Telesno pa strast in nekoliko manjša kompatibilnost. Iz horarne je mogoče prebrati, da je vse skupaj še zelo nestabilno, da se še ne ve, kam se bo usmeril odnos.

Pri tem ste v veliki meri vzrok tudi sami, saj imate radi samoto in ste v nekem svojem dušnem procesu, zaradi katerega težje spustite ljubezen k sebi. Je pa res, da se bo življenje kmalu spremenilo in boste tudi sami bolj odprti za odnose, bolj tekoči. On je nakazan kot vaš prijatelj, je precej zadržan, ne razume najbolj, kaj se v vas dogaja, in lahko ima že kak drugi ljubezenski interes. Luna, ki kaže potek dogodkov, je v sedmi hiši odnosov, tako da očitno vas vseeno zanimajo odnosi, vas zanima on. Prvi aspekt, ki ga ima, nakazuje možnost, da boste spoznali nekoga drugega, v tujini ali iz tujine, kjer bo več strasti in vas bo odnos zato hitreje prebudil in povedel za sabo.

Torej, temelj tega odnosa je trden, če se ne spremeni v romantiko, bo dolgoročno stabilno in trdno prijateljstvo, podpora. Ker ni prave fizične privlačnosti in ker ste vi narejena bolj za strastne odnose, bi lahko odnos ostal na ravni prijateljstva. Obema se že obetajo tudi drugi odnosi. Moj nasvet je, da si dasta priložnost in predvsem, da pustita, da se stvari razvijejo, da se pokažejo same.