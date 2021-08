Šifra: Kaotični časi

Bila sem izžrebana, pa ne znam priti do nagrade. Tudi do dediščine ne znam priti. Vzeli so mi štiri leta in bo zaradi tega pokojnina manjša. Kaotično je vse skupaj, prosim za pomoč.



Spoštovani! Niste dali imena šifre, pa sem vam jo dala jaz, upam, da se boste prepoznali, sem zanalašč malo bolj natančno razložila vaše vprašanje. Horarna mi pravi, da se ne da veliko narediti, da ste pričakovali preveč, in zato ste zdaj razočarani. Morate se prilagoditi in sprejeti razmere. Pustite črne misli, ki vas meljejo, in zaupajte, da bo življenje še prijetno. Vem, ko so finančne skrbi, nas grabi z vseh koncev, in potem se spomnimo nepoštenosti, ki so se nas dotaknile. Toda zaupajte, rešili boste finančne zagate.



Kar se dediščine tiče, predvidevam, da jo je dobil brat, in če ga prav vidim, dobro živi; težko bo kaj dal. Ne vem, ali se splača iti v bitko za nujni delež. Poskusite najti brezplačno pravno pomoč in si izborite, kar vam pripada. A če vas vidim prav, ste trenutno brez energije za borbo, pravne zadeve pa zahtevajo borbenega duha. Kar se nagradne igre tiče: pustite, bila je prevara. Realnost pa je, da si boste zmogli ustvariti lepo življenje, tudi če se ne borite za dediščino in čeprav bo pokojnina nižja, kot ste predvidevali. Zaupajte vase, s preprostim načinom življenja človek ne potrebuje veliko, hkrati pa je toliko lepega na tem svetu, če le odpremo oči.



Torej: iz teh kaotičnih časov se lahko rešite, če odrinite negativne misli, odstranite občutek, da ste žrtev, in se veselite tistega, kar je lepega v življenju. Odločite se, kaj boste naredili z nujnim deležem, ali se boste zanj borili ali ne. Jaz te bitke ne vidim, toda vesela bi bila, če se motim in me presenetite z odločnostjo. Toda tudi brez dediščine si lahko ustvarite prikupno življenje.

