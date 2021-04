Šifra: Junak

Zanimata me otrokovo zdravje ter konjiček oz. kateri krožek bi bil najbolj primeren zanj. Sončen pozdrav.



Pozdravljeni!

V zgodnjem otroštvu je lahko otrok bolj občutljiv, možni so prehladi, težave z grlom, z mandlji, obnosno votlino, sinusi. Pozneje naj bi bilo bolje. Kljub vsemu pa je glava nekoliko bolj občutljiva, in so reakcije telesa na vsako okužbo izjemno močne, z zelo visoko temperaturo. Paziti je treba, da se mu pravočasno zniža temperaturo, ko zboli, da ne bi pustilo posledic na možganih. Torej bolj je nagnjen k nezgodam, akutnim boleznim, ampak ima tudi veliko sreče, da se stvari na koncu lepo rešijo. Otrok ima v sebi res veliko silo, ogromno prodorne energije, ki – če ne bo usmerjena v šport – lahko deluje nanj destruktivno. Potrebuje tekmovanje.



Iz karte sodeč bi ga usmerila v športe, ki so povezani z rokami, rokomet od skupinskih športov, tenis, kot šport v dvojicah, ker je vladar pete v tehtnici, pa se zdi še najbolj pravi. Dober je lahko tudi pri teku na kratke proge. Jaz bi najprej poskusila s tenisom, če je le mogoče. Potem pa bo sam pokazal, koliko mu je do tega. Tudi če se bikovski del njega upira športu, vam povem, da ovnovski del nujno potrebuje tekmovanje, konstantno bitko, premagovanje samega sebe, in bo, če le premaga svojo prvotno lenobnost, šport vir ponosa, samozavesti, uspeha in lahko dolgoročno tudi financ. Hkrati pa bodo fizični napori omogočili, da otrok v puberteti ne zajadra predaleč v avtodestruktivnost … V njem je veliko potrebe hoditi po robu.



Drugi talent, ki ga je modro razvijati, je sposobnost za delo z denarjem. Ima razvit čut za te stvari, tako da je nujno, da ima nekaj svojega denarja, da se bo učil, kako privarčevati, kako obrniti, vložiti, pridobiti.

Velika verjetnost je, da ima vaš otrok tudi lep glas in zanimive vokalne sposobnosti, ne znam pa presoditi stopnje posluha. V vašem fantu je res velika sila, ki je sposobna na krajši rok premakniti svet, toda učite ga dela, vztrajnosti, poštenosti pa tudi sočutja.

