Šifra: Izčrpana

Že nekaj časa je v službi stresno. Na vseh koncih sem in nimam sidrišča. Sedaj upam, da se ena gospa upokoji in jaz dobim njeno delovno mesto, ker sem izčrpana. Vendar ne kaže najbolje. Najraje bi kar dala odpoved. Kaj naj naredim: ostanem, grem, se pritožim? Res ne vem, kako naj rešim zagato.

Horarna karta sporoča, da ste iz hudega ven. Še bo trajalo, da se sestavite, saj ste res doživeli osebnostno velik stres, prišli skoraj do izgorelosti. Vendar bo vsak trenutek več energije in se boste kmalu sestavili. Da bi dali odpoved, močno dvomim, če vidim prav, imate kredit za nepremičnino, in to vas močno obremenjuje. Poslovne spremembe so pred vrati, vendar še vedno precej zmedene, in bodo od vas zahtevale prilagodljivost. Tista večja sprememba, po kateri hrepenite in ki bo prinesla poslovno stabilnost in trajnost, se bo zgodila v roku 13 enot, lahko da čez leto in en mesec, v najboljšem primeru pa čez štiri mesece in teden. Ste zelo močni in več kot sposobni za svoje delo, ne skrbite, ne bodo vas tako kmalu odslovili. Če greste na pogovor, se bodo odprle neke vaše rane, poskusite se ne odzvati osebno – samo priborite si boljše razmere. Uporabite šarm in odločnost, pripravite argumente in sprostite svojo čustveno napetost pred dogovorom. Oseba, s katero se boste morali pogovarjati, vam je naklonjena, a je naporna in manipulativna, tako da ostanite trdni pri argumentaciji. Če bodo izboljšali finančne razmere, jim boste tudi vi šli nekoliko lažje na roko.

Glede na sekundarne progresije se bodo začele bistvene službene zadeve dogajati šele v letu 2023. Sprva vas lahko obremenijo, pozneje pa nosijo stabilnost, predvidljivost, rutino. Takoj ko se vam življenje malo stabilizira, predlagam, da odprete popoldanski s. p., od leta 2025 boste imeli več podjetne energije pa tudi več potrebe delovati v bolj alternativnih vodah, ne le v intelektualnih.