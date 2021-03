Šifra: Dr. Hook and the Medicine Man

Pozdravljeni. Po horarni astrologiji je videti, da niste preboleli covida-19 in tudi ni nikakršnega znaka, da bi vam cepivo škodilo. Marsikaj si nakuhate prav v svoji glavi. No, koleno pa potrebuje pomoč, nujen je pregled, se vidi, da se s terapijo ali operacijo da kaj izboljšati in da bo pozneje bolje. Problem hrbtenice se lahko še nadaljuje, bo treba začeti bolj paziti nase, velika je verjetnost, da nekaj pritiska na živec. Hrbtenica je posledično povezana z zaupanjem vase, zdravo samopodobo. V prihodnjih letih bo treba delati na njej. Strah se vas je lotil in potem se zdi, da je kar vse narobe z vami.



Nujna sta razgibavanje in šport, če imate možnost plavanja ali jahanja, bi bilo idealno, sicer pa vam bo tudi kolo pomagalo pri zdravju. Glede na natalno karto bi rekla, da so največji problem bolezni, ki pridejo zaradi preveč uživanja, kompulzivno uživanje, tako da vam na stara leta lahko nagaja slinavka in je možna sladkorna tipa dva. Nagnjeni ste k strahu in skrbi, ta družbena klima ni bila najboljša za vaš tip psihe. Pritisk na psiho bo povečan še letos, v tem času pa se je treba paziti tudi nezgod. Od aprila do julija boste pod vplivom Urana in Saturna, tako da je po eni strani, ker napadata Luno, lahko veliko pritiska na psiho v smislu, da se boste težko notranje umirili, po drugi strani pa bo, ker je Luna vladarica prve hiše, povečana možnost za nezgode. Najbolj nevarno bo prav okoli 16. junija. Pritisk se bo vršil vse do pomladi 2022, bolj naporni meseci pa so poleg omenjenih še oktober letos ter januar in april prihodnje leto. Poiščite koga za pogovor. Naj gredo zamrznjene bolečine, žalost in strahovi ven, naj vas zapustijo. Tako telesno kot duševno ste na prelomni točki.

Če se ne vzamete v roke, najdete načinov za predelovanje svojih čustev, začnete telesne vadbe in uživati zdrave hrane, se bodo zdravstvene težave v prihajajočih letih le poglabljale. Življenje od vas zahteva preobrazbo, da najdete pogum in sledite spremembam, v katere vas potiska. Zaupajte in stopite korak naprej, sledila bo tako samozavest kot manj težav s hrbtenico.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: