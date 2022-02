Šifra: Dilema

Razmišljam o manjšem poslu, ki bi ga rada izpeljala. Potreben je finančni vložek, pridobivanje konkretnega znanja. Ali mi bo uspelo ali pa je mogoče bolje ohraniti sedanje delo in le povečati obseg?

Iz prognostike je vsekakor čas za nov začetek na poslovnem področju. Nove možnosti so tudi dobro podprte, in če se boste potrudili, vas bo življenje porinilo naprej v razvoj in možen je uspeh, a tudi veliko stresa, dela, in na finančnem področju čisto drugačen princip delovanja. Leto in pol se bo treslo in bo tudi finančno zelo naporno, vendar bo prineslo rezultate na dolgi rok.

Je pa nov začetek, vezan na energijo privatnega malega podjetja, na precej visoki ravni. Ker niste konkretno povedali, za kakšen posel gre, iz prognostike in natala ne morem prav veliko povedati. Le to, da si upate sanjati in da boste, če le zaupate vase, v roku sedmih let ustvarili že nekaj zelo konkretnega in trdnega, v roku štirinajstih pa prišli do zavidljivih uspehov. Pomembno je, da si zaupate, tvegate. Horarna nam sporoča, da bo najtežje najti nekoga, ki vas bo naučil dela, ki ga želite opravljati, da bo veliko skrbi in naporov. Vedeti nam tudi da, da zadeva še ni čisto zrela, da si je treba vzeti čas za premislek.

Tako je vse novo, da se še ne ve, kam bo šlo. Izobraževanje bi bilo mogoče dobro iskati v tujini. Izobraževanje se bo našlo, in to kakovostno, a bo vseeno naporno in zahtevalo nekaj vašega časa. Toda če premagate strahove, ki jih ni tako malo, in nosite sprva bremena, vezana na izobraževanje in vse druge omejitve, se bo na koncu vse sestavilo. Jupiter koten prek desete, vladar ure in v trigonu z ascendentom, nakazuje, da se bodo stvari sestavile, uspeh bo tu, večji, kot si ga lahko predstavljate. Vendar tudi tu najverjetneje v roku sedmih let in bo pred tem le treba iti skozi marsikatero težavo.

Jupiter vas uči, da zaupate svoji notranji viziji, in vas bo presenetil z dobrimi rezultati.