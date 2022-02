Šifra: delavna

A zamenjam svoj delovni tim ali se mi splača vztrajati z dosedanjim? Zakaj prihaja do težav?

Najprej me horarna karta opozori, da ne hitite. Ne vidite še vsega. Nato nakazuje, da ste trdni in močni, vendar vas čakajo konkretni finančni stresi, povezani z domom in družino, tako da vam vsekakor ne priporočam, da si odprete novo bojišče, ker bo naporov tako in tako zelo veliko na zasebni ravni.

Tretje, kar je videti, je, da so vaši sodelavci skoraj odvisni od vas, da so vam naklonjeni ter tudi sposobni za delo. Vidi se, da so bile v preteklosti izrečene težke besede, ki so ranile in nosile trenje. Zelo pomembno je, da se v javnosti podpirate, saj se zdi, da boste imeli hudo konkurenco, ki vas lahko precej utrudi. Vzroki težav so v pomanjkanju ravnotežja in ljubosumju. Vaš tim je ljubosumen in zato se včasih nehote odzove v vašo škodo. Vi sami pa ste preveč usmerjeni samo nase in na denar. Preveč ste samostojni, razdelite premalo dela, premalo se potrudite za sodelovanje. Vse je preveč po vaše in na vaš način.

Začnite razmišljati, česa vse brez vašega tima ne bi bilo. Ena oseba bo hotela nekoliko več svobode in vam lahko sčasoma postane enakovredna, z njo boste v poslovnem partnerstvu. Čeprav bo to prineslo veliko trenja, je v finančnem pogledu lahko to dober znak in se vam splača.

Moj predlog je, da stojite trdno, razdelite delo modro, hkrati pa se ne odzivate osebno na ljubosumje enega – predvidevam, da gre za žensko. Ljubosumje do šefa je nekaj najbolj normalnega. Vi samo stojte trdno in vodite mirno, kajti dokler je razvoj, ni dobro spreminjati ekipe. Bo pa prej ali slej eni osebi treba dati nekaj več svobode. Takrat je pomembno, da se mirno dogovorite, pa boste še dolgo imeli finančne koristi brez hudih naporov in vložkov.