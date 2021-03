Šifra: Brigita

Vprašanje: Služba in finance.



Pozdravljeni! Iz natalne karte, ki je tudi neki temelj potencialov, se nakazuje, da naj bo poslovno področje povezano z nečim, kar vam je v veselje, lahko tudi z umetnostjo ali otroki ali obojim. Vidi se, da to, kar počnete, prinaša denar, je dokaj varno in stabilno. Vsaj v določeni fazi življenja. Pozneje, sploh če morate prevzeti vodilno vlogo, pa bo več težav, napetosti in občutka nemoči ali nesprejetosti na poslovnem področju. Torej moj nasvet je, da delajte to, kar imate res radi, kjer ste lahko srčni, topli in ustvarjalni, če se le da, ne sprejemajte vodilnih vlog. Finančno natalna karta nakazuje dobro stanje, vendar je pomembno, da za finance delate, da se trudite, da ne mirujete, vlagate.



Ko gre za dediščino, nepremičnino ali kaj podobnega, kar ni direktno vaše, vam je pa obljubljeno, ali če ste v nepremičnino veliko vložili, se bo treba nekaj usklajevati in boriti. Ne bojte se postaviti zase in si izboriti, kar vam pripada. Leta 2022 bo nov velik začetek, v drugi hiši finančnega in dobro povezan z vladarjem četrte, tako da je možnost dediščine ali da kako drugače pridete do nepremičnine in z njo dobite večjo stabilnost.



Progresirana Venerina konjunkcija z Jupitrom ravno tako obeta pozitivne finančne obrate, vezane na tuj, ne nujno vaš denar (dediščina, partner, odpravnina, investicije), vendar ne bo šlo brez skrbi in bitke, ker tranzitni Saturn kvadrira opozicijo med drugo in osmo hišo. Prišel bo čas, ko bo treba premagati strah in se izboriti za svoje. Boj je nujen, usklajevanje tudi, rezultat bo pozitiven.



Če ne gre za dediščino in gre za jemanje kredita, bodite pogumni, premagajte notranje strahove, uspelo vam bo. Leta 2023 bo še malo napetosti, toda marsikaj se hitro obrne v vaš prid in se stvari uredijo, rast in finančni napredek, če le vlagate in ne sedite na denarju, bosta vse do leta 2030 konstantna. Poslovno ne vidim nič ekstremnega, v letih 2024 in 2025 bodo lahko tudi zaradi posla boljši finančni pogoji.

