Šifra: Bivši

Zadnje čase se mi misli konstantno vračajo k bivšemu partnerju. A sploh imava še kako možnost?



Ker niste navedli točnih podatkov, sem izrisala horarno karto. Nakazani ste s planetom na dnu, tako je videti, da imate malo manj energije, v deveti hiši imate vso energijo usmerjeno v izobraževanje, inkonjunkcija z vladarjem tretje v tretji nakazuje tozadevno stres, toda dvomim, da bi vas ustavila pri vaših željah. Toda ja, nikjer ni videti ljubezni in ne povezanosti z bivšim, vsaj v prihodnosti ne. V preteklosti ste se že večkrat poskusili ponovno povezati, vendar vedno za kratek čas. On je zdaj v nekem drugem filmu, ima dve dekleti, ki ga osvajata, in se odloča, katero naj izbere.



Trenutno je videti zadovoljen, usmerjen je v gradnjo svoje finančne stabilnosti. Videti je vedno bolj odločen postaviti se zase in prelomiti z vsem, kar ga vleče nazaj. Če verjamete ali ne, vi ga vlečete nazaj. Čeprav ima kar nekaj želez v ognju, kar se čustev tiče, je na neki način obtičal v ideji vašega odnosa. Se s tem muči, ga to lomi in si želi naprej. Uran na vrhu sedme hiše je jasen znak, da želi prelomiti, se želi osvoboditi.



Če sta povezana tudi poslovno, zna iti tako daleč, da bo poiskal drugo službo, da se premakne naprej. Hote ali nehote sta obtičala. In prelomil bo on, ker je preprosto zanj vse skupaj težje in ker ima v zadevah srca veliko več priložnosti kot vi. Preprosto več je zunaj, več se povezuje.



Pred vami je nekaj skrbi, vezanih na finančno področje, in kriza, vezana na prijatelje, toda ni še videti romantičnega odnosa.



Ne pozabite živeti, draga moja. Vidi se, da vas je eno samo delo, študij, odgovornost in da ste že izčrpani od tega. Dovolite si živeti, se igrati, se smejati, in boste tudi vi privlekli v svoj svet kaj novega, novo srčno zgodbo. Imeti rad je odlika, in človeka imamo lahko radi, tudi če ni naš partner, če ni za nas, kar tako, ker je to lepo. Toda ko končno dovolite sebi nekaj igre, smeha, si kupite kaj lepega za obleči in greste na teraso kako kavico spit, potem se tudi vam kaj odpre, in nova ljubezen bo povozila staro.

