Šifra: Avstralka

V tujini živim že štiri leta in pol, trenutno sem zaposlena kot vzgojiteljica v otroškem vrtcu. V prihodnosti želim spremeniti kariero, in sicer me zanima fotografija. Ali je zdaj pravi čas za začetek študija? Ali bo fotografija v prihodnosti moj glavni vir zaslužka? Samska sem že več kot 10 let, zanima me, ali me na moji življenjski poti čaka partner in ali bom ostala v tujini?



Pozdravljeni! Kar se študija tiče, je idealen čas, kar pogumno skočite, to bo res pomembna in tudi uspešna zgodba. Dvomim, da boste klasični fotograf, vendar pa boste izobraževanje koristno izkoristili tudi za svoje delo. Fotografija vam odpre nov svet. Ste izjemno podjetni, in čeprav prinaša delo v vrtcu občutek varnosti, dolgoročno potrebujete nekaj bolj samostojnega, drznega. Hojo po robu. Lahko se vam odpre v erotični fotografiji. Saturnovo potovanje po sedmi hiši ter konjunkcija z Venero kažeta, da se letos bolj zavedate osamljenosti.



Toda Merkurjev premik v novo znamenje in njegove povezave nakazujejo, da boste spoznali veliko novih ljudi, med njimi tudi osebo, ki vam bo srčno blizu. Prva taka možnost je že novembra letos, vendar ne vem, ali se bo obdržalo. Veliko močnejša možnost je čez dve, tri leta. Vendar so pri vas odnosi kar izziv, kot veste. Radi ste sami, ker vas odnosi potegnejo v čustvene globine, v njih pa se počutite ujete.



Da bi bili srečni v partnerstvu, ne sledite slepo strasti, ker vas ta lahko popelje v zelo zahteven odnos. Raje izbirajte človeka po pameti, nekoga, s katerim imata veliko skupnih interesov. Če boste izbirali s strastjo, se boste znašli v neke vrste kletki. Prav hitro se lahko znajdete tudi s poročenim moškim, ki vam bo prinesel le težave in rane, tako da tudi to odsvetujem. Iskreno mislim, da boste v tujini našli več sreče in priložnosti za razvoj kot pri nas. V treh letih se bo prav jasno pokazalo, zakaj je tujina bolj koristna za vas. Srečno!

