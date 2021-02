Šifra: Andrej

Kdaj si bova kupila hišo? Se bo moje finančno stanje v prihodnosti izboljšalo? Bom dobil boljšo službo?





Po horarni astrologiji lahko rečem, da še ni čas za nakup. V natalni karti je dom nakazan z dokaj dobro postavljenim planetom, tako da ne boste imeli problema priti do svojega doma, lahko da tudi kaj podedujete. Tudi energija nakupa hiše ni ovirana.



Problem zna biti partnerica, ker bo na neki način nezdružljiva z vašimi starši, in zna s svojimi strahovi ovirati tudi proces nakupa. Vladar 4. hiše se v sekundarnih progresijah konec poletja in zgodaj jeseni 2023 veže na planete spremembe in planete nakupa, tako da mislim, da pride takrat do nakupa. Kar se službe tiče, vstopa vladar desete novembra 2022 v novo znamenje, kar prinaša spremembo.



Lahko se odločite za bolj dolgočasno, stabilno, a tudi varnejšo službo. Leto 2025 prinaša zelo dobro finančno in poslovno priložnost, ne spreglejte je. Zdela se bo rizična, toda če jo sprejmete, se vam življenje spremeni na bolje. Od leta 2026 pa tako in tako finančna rast, v poznejših letih prijetna finančna slika.



Tam okrog 2034. pa se sploh uresničijo finančne sanje in prinašajo veliko stabilnost. Letos prihaja tranzitni Jupiter ravnokar v vašo prvo hišo in prinaša neke pozitivne novice, vezane na poslovno področje. Mislim, da ne bo šlo za korenite spremembe, le drobno izboljšanje. Po drugi strani Saturnov vstop v prvo hišo zaključuje triletno obdobje, ko se vam je zdelo, da imate zvezane roke.



Toda Saturnov premik v prvo hišo prinaša tudi delo in odgovornost, težo, vezano na odnose in partnerstvo. Uranov kvadrat na os asc in descendenta pa več nemira v odnose. Ohranite pozitivno naravnanost in jasno vizijo svoje prihodnosti, in ja, marsikaj se vam lahko uresniči. Le ne pustite kapricam svoje drage, da ruši možnost finančne stabilnosti. Postavite se zase.

