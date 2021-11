Šifra: 0728

Želim si manjše hiške stran od mesta. Se mi te sanje lahko uresničijo, in če, bolj z investicijami ali bolj s kreditom?

Pozdravljeni! Ja, v vaši karti je vsekakor lastna hišica, precej verjetno je, da si jo prav sami zgradite, na svoj način. Torej, da ne kupite že narejene. Mars je v trigonu s Saturnom, kar nakazuje prav trud, vložen v nepremičnino. Fino je, da jo naredite izjemno funkcionalno in prilagojeno svojim potrebam. Če se boste odločili kupovati, pa je v karti nakup starejše hiše, ki jo prenovite, brez dela ne bo šlo, že na ključ urejene po mojem ne boste kupovali. Nakazana sta trud in delo, vezana na samo gradnjo ali prenavljanje.

Že konec tega leta ali na začetku prihodnjega se vam nekaj sestavlja, toda ne še v celoti, prihodnje leto aprila bo zadeva že zelo jasna in bodo narejeni že prvi resni koraki. Veliko bo stresa z vsem tem, tudi v finančnem pogledu, vendar se bo stres obrestoval. Kar pogumno skozi stres in napore. Vse ovire boste znali preiti. Po mojem boste avgusta 2023 že na cilju. Samo ne čakajte.

Finančno s krediti vse ne bo šlo. Treba bo iskati pravo banko. Predlagam tujo, mogoče francosko. Priti do kredita bo povzročalo stres, samo iznajdljivi bodite, ne odzovite se na prvi ne in iščite dalje. Kar se vlaganja tiče, so vam dana moderna vlaganja, vezana na kriptovalute. Tu se nujno naslonite na znance in prijatelje. Pa tudi sami bodite ves čas pozorni. Vem, da kot resen kozorog ne marate vznemirjenja, vendar tu si res lahko opomorete, a samo s pomočjo prijateljev, svetovanja in ob svoji budnosti, in rezultat vas lahko preseneti.

Uran vas podpira pri nakupu dve leti. Saturn in drugi nosijo nekaj skrbi glede kreditov, najbolj letos do decembra, potem strah malo spusti. Jupiter vse do maja naslednje leto podpira idejo svojega doma, zaslužka in razvoja. Neptun prinaša prijatelje, ki nekaj vedo o vlaganju.

Vsekakor si lahko ustvarite hišico po svoje in bo vaš brlog, vaše iskanje zdravja in miru, v njej lahko počnete stvari, ki so tudi za vašo dušo. Tri leta je karta zelo spodbudna za finance in nakupe. Seveda če boste dovolj resni in strogi, malo kar prestrašeni in se pripravljeni boriti in če ne boste prehitro dvignili rok od želenega. Dano vam ne bo nič, z borbo pa se lahko veliko doseže.