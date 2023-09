Šibkost astroloških znamenj

Vsako znamenje zodiaka ima svoje prednosti in šibke točke, naj gre za osebnostne lastnosti, navade ali vedenje. Vedno je prostor za izboljšanje in z malo truda jih lahko omilimo ter spremenimo, da bomo laže živeli sami s sabo in z drugimi. Oven se mora bolj zavedati potreb drugih in se odzivati nanje. Bik naj bo bolj prilagodljiv in pripravljen sklepati kompromise. Dvojčki naj izpilijo svojo prilagodljivost in stalnost. Raki naj bodo bolj optimistični. Levi naj se učijo sodelovanja in se manj osredotočajo samo nase. Device naj bodo bolj družabne ter se bolj prepuščajo življenjskim pustolovščinam. Tehtnice morajo delati na svoji odločnosti in samozavesti. Škorpijoni naj se naučijo odpuščati in gojiti zamere. Strelci morajo biti bolj sočutni. Kozorogi naj postanejo bolj pustolovski in pripravljeni tvegati. Vodnarji naj se učijo biti bolj previdni in pripravljeni sprejeti pomoč. Ribam je najteže ostati zbran in se osredotočiti na sedanji trenutek.