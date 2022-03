Severni vozel v peti in šesti hiši

Tisti s severnim vozlom v 5. hiši so ustvarjalni, pri doseganju uspeha pa je pomembna njihova osebnost. Premorejo nezgrešljiv šarm, veliko mentalne energije in zmožnosti izražanja. Prizadevajo si za svojo individualnost. Lahko se vedejo izumetničeno, in če njihov severni vozel preveč zanese, kažejo celo znamenja megalomanije.

Raje sledijo svojim željam kot mnenju ali ukazom drugih. Imajo razvito domišljijo, so pa nekoliko nepraktični in uresničitev njihovih nenavadnih fantazij je lahko težavna. Zlahka si pridobijo prijatelje, njihova potreba po prijateljstvih in skupinskih dejavnostih pa jih lahko celo odvrača od prizadevanja za lastno priznanje. Poklicno izobraževanje jim ustreza bolj kot teoretično, nekateri ga tudi prekinejo.

Odlično se razumejo z mladimi, skrbi jim prinaša razvoj otrok. Njihove največje prelomnice so lahko povezane prav z otroki. Svojo vrednost namreč spoznavajo skozi njihove oči. Njihova ljubezenska razmerja so pogosto povezana s prejšnjimi življenji.

V prejšnjem življenju so vlagali čas v skupinska prizadevanja, tako so se jim uresničile vse želje, zdaj pa živijo v pravljični deželi svojih pričakovanj in poskušajo odkriti, zakaj je sedanja resničnost tako drugačna.

V 6. hiši ga imajo pogosto v poklicih, ki pomagajo drugim. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Njihova karma je, da se naučijo, kako močne so sanje in kako previdni moramo biti, ko si nekaj želimo. Ko spoznajo, da bodo vedno sledili kakim novim sanjam, se začnejo osredotočati na en sam projekt hkrati. Nekateri se spominjajo kozmične zavesti iz preteklosti in so tu, da bi razširili te informacije. Znamenje, v katerem je severni lunin vozel, kaže, kam naj usmerijo ustvarjalne darove, da bodo spremenili svoje sanje v resničnost.

Če je vozel v 6. hiši, je človek garač. Odlično se znajde v praktičnih zadevah, saj je pripravljen prevzeti tudi naloge, ki jih drugi ne bi. Ni mu vseeno, kakšno kariero bo imel, vendar je predanost služenju včasih močnejša od osebnih ambicij. Morda bo sprejel nižji položaj. Rojen je za reševanje težav, ukvarjanje s podrobnostmi in vzpostavljanje reda. Do življenja ima neredko kliničen odnos in se vdaja skrbem. Pogosta je introspekcija, včasih hromeča sumničavost ali strahovi.

Navadno premaga sovražnike, mora pa se naučiti odpuščati tistim, ki so mu storili krivico. Uspeh in priznanje sledita mnogim preizkušnjam. Človek si je izbral služenje, ker se je nekoč posvečal duhovnosti. Včasih se počuti, kot da je ujet med dvema svetovoma, saj je že skoraj dosegel razsvetljenje, a ga je za las zgrešil. Zanimajo ga hujšanje, zdrava prehrana in zdravo življenje na splošno. Taki ljudje imajo zdraviteljske darove. Navadno so trdnega zdravja, a se lahko pri njih ali bližnjem pojavi zdravstvena težava, da odkrijejo svoje skrite talente.

Včasih jih odnese v preteklost, na plan vlečejo strahove iz preteklosti, dokler ti ne postanejo podlaga sedanjega življenja in jim zamajejo samozavest. Obdobja osame jim omogočajo duhovno rast, a interakcija z drugimi in ohranjanje pozitivnega pogleda na svet jim prinašata veselje.