Severni vozel v drugi in tretji hiši

Človek s severnim vozlom v drugi hiši služenja denarja zna dobro zaslužiti in zlahka pride do sredstev in kreditov, preti pa mu nevarnost prevelikih dolgov, ker utegne biti njegova želja po kopičenju materialnih sredstev neskončna. Ima dar za upravljanje financ, izkoriščanje materialnih virov, je odličen v poslu. Delovno mesto, ki ponuja varnost in stabilnost, mu prinaša zadovoljstvo. Morda ga zanima zbirateljstvo, v katerem bo uspešen, čeprav so vlaganja zanj tvegana, težave pa se kažejo tudi pri dediščini − če jo bo sploh dobil.

Z dobrimi aspekti bo morda dobil dostop do premoženja drugih, čeprav verjetno šele v poznejših letih. S stresnimi aspekti bo morda gojil visoka pričakovanja, a se ne bodo nikoli uresničila, ali bo obilju sledilo pomanjkanje. Nazadnje se nauči preživeti z lastnimi sredstvi, namesto da bi se opiral na druge. Ker modro izkorišča svoje duhovne vire, zna uspešno začeti znova iz nič in drugim pomaga odkrivati njihovo lastno vrednost.

Trudi se uveljaviti svoje vrednote. V mlajših letih lahko občuti željo, da bi zamenjal položaj s kakim bogatašem, ali krivdo za svojo smolo zvrača na druge. V preteklosti je morda služil z vprašljivimi dejavnostmi, s prevarami. Da bi pridobil imetje drugih ali premikal meje njihovih vrednot, se je morda posluževal spolnosti ali prikrite manipulacije.

Zdaj ugotavlja, da ne more živeti od žuljev drugih in da mora razviti načela, ki imajo zanj osebno vrednost. Pretirano zanimanje za posle drugih ne deluje več. Zadovoljstvo najde v tem, da poskrbi za svojo varnost.

Z vozlom v drugi hiši se moramo finančno osvoboditi. FOTO: Venuestock/Getty Images

Če je severni vozel v tretji hiši, je to nadarjen prodajalec, človek, dejaven v ožji skupnosti – z izjemnim darom prepričevanja in nenavadnim slogom komuniciranja. Informacije vsrkava kot goba, največ se nauči z uporabo dejstev, logike ter izkušnjami, ne sledi zapovedim drugih. Do teorij in metafizike goji zdrav skepticizem; preden čemur koli pritrdi, potrebuje dokaz. Škoduje si z nagnjenjem do posploševanja, ki temelji na površnem poznavanju problematike. To so vseživljenjski študentje.

V intelektualnih nalogah blestijo. Zlasti dobri so v pišočih poklicih. Zanimajo jih daljni kraji, a njihova radovednost je pomešana s strahom pred tujino in tujci. So sanjači. Pogosto jih prevzameta živčnost in potreba po spremembi.

Tak človek se je v prejšnjih življenjih predajal filozofiji, se potapljal v teorije, religijo, višji študij, sledenje gurujem ... Na področju odnosov in sporazumevanja mu življenje prinaša izziv za izzivom. Tako lahko doživlja trenja v zakonu in občutek ujetosti v odnosih, ki pa imajo nalogo, da mu pomagajo pretrgati vzorec izmuzljive nedoločnosti in se naučiti umetnosti jasnega sporazumevanja.

Vsakomur pove tiste informacije, ki jih ta potrebuje, in razširi zavedanje vsakogar, s komer pride v stik. Znamenje, v katerem je njegov severni vozel, kaže, kako lahko deli svoje znanje, da ga bodo drugi najlaže sprejeli.