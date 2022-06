Severni lunin vozel v strelcu: materialno vas ne zanima preveč

Če je vaš severni lunin vozel v strelcu, imate južni vozel v dvojčkih. V preteklosti ste spoznali dar kameleona, večno prilagodljivega in sposobnega bleščečega manevriranja, ne da bi morali kdaj zavzeti odločno stališče po svojih osebnih prepričanjih.

Zdaj vam obilje površnih podatkov ne bo več zadoščalo; slediti morate višjemu znanju na poti do modrosti, resnice in ostati zvesti enemu samemu trdnemu prepričanju ter ga zagovarjati.

Za vami je namreč življenje, v katerem ste bili vselej v družbi, navadno pri kakih intelektualnih dejavnostih. Zaradi vsega tega vsakodnevnega komuniciranja in reševanja tujih težav vam je mentalna energija pogosto presahnila in ni vam ostalo dovolj časa, da bi se poglabljali v filozofijo. Zdaj pa imate priložnost, da užijete več miru, tako da lahko raziskujete duhovna in ezoterična področja, da ste lahko daljša obdobja pozorni in razvijate miselne procese, neodvisne od drugih.

Razumete, da smo vsi sopotniki na tem potovanju, na katerem iščemo vnovično povezavo s svojim virom. FOTO: Sarayut/Getty Images

Imate možnost, da postanete odličen komunikator, morda nadarjen pisec, čeprav ste najprej začeli kot mojster za vse iz svoje potrebe po svobodi – da vašega duha ne bi omejevalo preveč zemeljskega balasta. Morda boste dobili celo priložnost več potovati po svetu. Ostalo vam je sicer še nekaj neodločnosti in strahu pred tem, da bi se zavezali eni strani ali eni sami ideji. Najraje bi ohranili odprtih več možnosti, saj bi vam to pomnožilo možnosti izbire v prihodnosti.

Toda vaša naloga je preseči te težnje, se odločiti za eno smer in se naučiti govoriti resnico, ki prihaja iz vašega višjega uma. Privlačite namreč ljudi, ki so ujeti v zastarelih načinih razmišljanja – ker imate dar, da vidite obe plati katerega koli problema, jim znate pokazati nove ideje, nove metode in prepričanja. Hiši z vašim južnim vozlom vlada Merkur, zato naj vam ne preide v navado, da bi preveč govorili in premalo poslušali. Imate odličen smisel za humor.

Ste iskalec resnice in materialne stvari vas ne zanimajo preveč, čeprav vam z Jupitrom kot vladarjem severnega luninega vozla navadno nič ne manjka. Lahko ste duhovni učitelj ali filozof, ki pomaga drugim razumeti, da lahko sobivamo brez predsodkov. Na svet ste prišli prepoznat skupno nit, ki povezuje korenine vseh sistemov prepričanj.

Razumete, da smo vsi sopotniki na tem potovanju, na katerem iščemo vnovično povezavo s svojim virom. Hiša s severnim luninim vozlom kaže, kje je razvijanje višje zavesti vaš kanal, po katerem se boste dvignili nad vsa nesoglasja.

Znani ljudje z osjo luninih vozlov v strelcu in dvojčkih so Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore, Jane Fonda, Bill Gates in Angelina Jolie.