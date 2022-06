Severni lunin vozel v škorpijonu: naučiti se morate napredovati proti cilju brez kompromisov

Če je vaš severni lunin vozel v škorpijonu, imate južni vozel v biku. V preteklem življenju, v katerem sta vam varnost prinašali nakopičeno premoženje in trdo delo, ste se navadili pričakovati precej stabilnosti in urejenih okoliščin.

Zdaj ne zmorete pustiti od sebe nikogar in ničesar; ujeli ste se v past z odvečno prtljago, ki vam preprečuje, da bi videli nove možnosti ali izkusili kakršno koli spremembo zaradi potrebe po stalnosti. Nazadnje boste, če razvijate svoj severni vozel, vendarle lahko pustili od sebe vse tisto, kar so samo še razpadajoči ostanki preteklosti.

V preteklem življenju sta vam varnost prinašala nakopičeno premoženje in trdo delo, navadili ste se na stabilnost. FOTO: Vasyl Dolmatov/Getty Images

Prednosti in pomanjkljivosti luninih vozlov v teh znamenjih so, da ste z južnim luninim vozlom, ki mu vlada Venera, prinesli v to življenje umetniške sposobnosti, prefinjeno naravo in estetski čut. Verjetno ste bili že kdaj obdani z umetninami in gmotno precej preskrbljeni, velik odpor pa ste gojili do vseh sprememb ali motenj v življenjskem slogu in rutinskih opravilih. Zdaj imate s tem nekaj težav, ker se srečujete z ljudmi, ki ne znajo ravnati z denarjem ali ne vedo, kako bi si pravilno razporedili prednostne naloge. To je področje, na katerem imate veliko izkušenj, zato dobro vplivate na ljudi, ste pa tudi dober učitelj.

Vendar utegnete tudi sami doživeti nekaj finančnih izgub, ker se učite manjše navezanosti na materialne stvari in večjega zanimanja za duhovnost, kar vam omogoča bolj zdrav pogled na snovni svet. V tem življenju boste mogoče doživljali skrajne spremembe bivalnih razmer. Tak položaj luninih vozlov je namreč intenziven, ker se morate soočiti z globokimi področji, kot so strast, spolnost, obsedenost in boj med dobrim in zlom. Revolucija na področju vaših vrednostnih sistemov je neprekinjen proces. Spodbuja vas k raziskovanju, saj imate sposobnost globokih vpogledov. Tako začnete dojemati kozmične faze, cikluse življenja in smrti in zakone vesolja.

Pluton, vladar hiše s severnim luninim vozlom, vam prinaša magnetno privlačnost in močno voljo; naučiti se morate, kako napredovati proti želenemu cilju brez kompromisov ali obotavljanja. Če drugim le redko zavidate materialno posest in ste spoznali, da se z denarjem ne da kupiti resnično pomembnih stvari, delujete na pravem koncu karmične osi. Če ne, pa vam hiša, v kateri je vaš severni karmični vozel, kaže, kam usmerjajte energijo, da se boste prerodili.

Slavni ljudje z osjo v teh znamenjih so med drugim Abraham Lincoln, pisateljica ljubezenskih romanov Barbara Cartland, Walt Disney in Clark Gable.