Severni lunin vozel v ribah: premorete posebno ustvarjalnost

Če imate blizu severnega luninega vozla planet, vam bo pomagal kreniti v novo smer in pustiti preteklost za seboj. Namenjene so vam nove izkušnje, mogoče ste mlada duša. Če imate planet v bližini južnega vozla, vas nekaj veže s preteklostjo. S seboj ste prinesli posebne talente. Mogoče ste stara izkušena duša in se trudite doseči razsvetljenje.

Če je vaš severni vozel v ribah, imate južnega v devici. V preteklosti ste življenje uredili strogo materialno. S posvečanjem podrobnostim in strahom ste iskali popoln red. Ste perfekcionist? Da. Analitik? Da. Zdaj spoznavate, da življenje ni samo tisto, kar je mogoče videti ali izmeriti – in vendar vam je težko popustiti in se potopiti v neraziskana morja zaupanja, kjer se boste naučili, da je vse eno, da se ne morete večno ograjevati od drugih in da niste poklicani soditi prav nikogar.

V preteklosti ste bili sistematični in pedantno organizirani. Bili ste kritični, pozorni na podrobnosti, radi ste reševali uganke s pomočjo dejstev in niti na misel vam ni prišlo, da bi kaj storili nagonsko. Zdaj pa razvijate intuicijo, postajate zaupljivi in vse pogosteje pustite, da vas vodijo občutki. Odmikate se od zgolj praktičnih vidikov, dovolite, da se vas dotaknejo čustva, uživate v čustveni izmenjavi z drugimi. Da bi se naučili sočutja, lahko nekdo v vaši bližini trpi ali doživi nesrečo, vi pa odkrijete, kako mu lahko olajšate stisko.

Lahko ste preobčutljivi za vplive iz okolice. FOTO: Jevtic/Getty Images

Spoznavate zdravilce in se učite o zdravljenju. Z znanjem, ki ga imate od prej, in tistim, ki si ga nabirate zdaj, prinašate drugim zdraviteljske metode in ključne informacije. Pazite le, da ne vsrkate in ne zadržujete v sebi nesreče drugih ter s tem povsem prevzamete njihovega bremena. Naučiti se morate nadomestiti negativne vibracije z ljubeznijo ter jih poslati od sebe, sicer tvegate, da postanete žrtev ali mučenica.

Dosledno se izogibajte težnji, da bi bili vsevedni, ki prihaja od Merkurja kot vladarja hiše z južnim vozlom. Drugi morda prepoznavajo v vas nagnjenje k hipohondriji, vendar ste samo občutljivi za onesnaženje; kemične in okoljske elemente. V vas so morda ostali spomini na telesno omejitev ali nezmožnost, da bi sprostili togo in zategnjeno telo, ki obremenjuje organe. Lahko si pomagate z jogo. Čeprav se morate zavedati okoljskih tveganj, boste s fanatičnim prehranskim režimom in čiščenjem vse skupaj samo poslabšali. Mogoče vas je strah, da vse v vaši okolici ogroža vaše zdravje, da lahko zbolite samo zato, ker se bolezni tako upirate.

To je signal, da delujete na napačnem koncu karmične osi. Sprostite se in se dvignite nad malenkosti. Poduhovljeni ste in premorete posebno ustvarjalnost. Z domišljijo lahko dvignete ljudi nad banalnost vsakdanjosti, jim vdihnete moč, da zaupajo intuiciji, jih povežete z njihovo duhovno naravo. Ste zasanjani, mistični, cenite lepoto. Hiša s severnim vozlom razkriva, kje se prenehajte oklepati togih načinov razmišljanja. Znana s severnim vozlom v ribah sta Edgar Cayce in Robin Williams.