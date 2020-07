Šestica in sedmica kelihov

Sedmica nas poziva k akciji, ukrepanju, tveganju in naslednjemu koraku. FOTOgrafiji: M. B. Z.

Šestica nakazuje zadovoljstvo, ki bo prišlo prek nove zveze. Razočaranje petice je premagano in čas je, da si spet dovolimo dajati in prejemati ljubezen. Karta predstavlja nenadno in močno privlačnost med nami in nekom. Lahko pride do razcveta ljubezni iz davnih časov ali srečanja z nekom iz preteklosti ali odnosa, ki korenini v preteklih časih. Ne smemo pa biti naivni in idealizirati časov, ki so minili. Tudi rešitev težavne situacije se skriva v preteklosti.Če je šestica obrnjena, bomo sneli rožnata očala in nehali idealizirati nekoga, ki ga dolgo poznamo. Preteklost nam ne bo več krojila življenja.Sedmica je karta zmede in izbire, ki kaže, da je tveganje neizogibni del odločitve, zato nehajmo oklevati in se prepustimo dogajanju, vajeti vzemimo v svoje roke. Zaupajte v svoje instinkte. Kaže pa tudi, da imamo dvome, hrepenimo po nemogočem. Ločiti moramo med sanjarjenjem in iluzijo brez možnosti uresničitve.Če bomo ukrepali, bomo kmalu videli, pri čem smo v ljubezni in denarju. Mogoče je, da se bo vse dobro izšlo.Obrnjena sedmica sporoča enako kot pokončna, a svari, da lahko sprejmete napačno odločitev in da vas lahko želje vodijo v nepravo smer.