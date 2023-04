Šest najduhovitejših astroloških znakov: z njimi se boste nasmejali do solz

Vsi imamo v večji ali manjši meri smisel za humor, a moramo priznati, da obstajajo ljudje, ki se z elegantno lahkotnostjo domislijo šale in družbo spravijo smeh, ob katerem tečejo solze. Na to naj bi vplivale tudi zvezde in astrologi so prepričani, da so prav ti astrološki znaki najduhovitejši.

Dvojčka

Morda je to povezano z dvojnostjo njihovega značaja – dvojčki so naravni zabavljači. Postavite jih v sobo, polno tujcev, in priča boste njihovi čarovniji: spoprijateljili se bodo z vsemi in zabavali družbo s takšno lahkotnostjo, da bo občinstvo zahtevalo še več.

Strelec

Hitri in okretni strelci lahko najdejo smešno plat vsake situacije. Blagoslovljeni s pomanjkanjem filtrov bodo pogosto povedali popolnoma nepričakovane stvari v prostorih, napolnjenih z neprijetno tišino. Njihova natančna in duhovita opažanja resničnosti vas bodo nasmejala tudi v neprijetnih situacijah.

Lev

Tisto, kar levom manjka pri duhovitosti, več kot nadomestijo s svojo karizmo. So pravi kralji komedije: teatralnost gibov in zgodb vas bo uvedla v poseben svet levje resničnosti, ki se upira vsem konvencijam.

Tehtnica

Tehtnice kot najbolj družabno znamenje horoskopa, zlahka usmerijo svojo ustvarjalnost v brezhibne in neponovljive šale. Nihče drug tega ne zmore tako kot oni.

Oven

Ovni so neskončno inteligentni v svojih duhovitih izmenjavah besed, z ironičnimi besednimi igrami in občasnim prikazom visokega neupoštevanja konvencij – vse seveda z izjemno resnim izrazom na obrazu. Preprosto ne vemo, od kod ta šala, in si želimo, da bi se je tudi sami domislili.

Devica

Device niso zabavljači kot dvojčki in levi, se pa radi skrijejo v kot in s svojimi satiričnimi komentarji in ironičnimi pripombami spravijo sogovornika v smeh, ob katerem tečejo solze, piše atma.hr.