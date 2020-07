Šest korakov v težkih časih

Jay Shetty, motivacijski vloger, duhovni učitelj in menih, ki snema izredno odmevne videobloge z več kot milijardo ogledov in tremi milijoni sledilcev, svetuje, da si v težkih časih pomagate s šestimi koraki. Najprej sprejmite, da ni nič narobe s tem, da se počutite, kot se, in ne glejte na to kot šibkost. V zgodovini poiščite primer, ko se je znana osebnost spopadala s podobnimi okoliščinami kot vi ter jih premagala. Povežite se s tem zgodovinskim trenutkom in črpajte moč iz njega. Spremenite zgodbe, ki jih pripovedujete sebi, oziroma spremenite pogled na dogajanje. Za primer navaja mehiški pregovor Ko so nas pokopali, niso vedeli, da smo semena, ki ponazarja, da bo, čeprav ste zdaj na temnem kraju, iz tega sledila duhovna rast. Poiščite podporo in spodbudno skupino. Obdajte se z vzorniki, ki podpirajo vaše cilje, povezujte se z ljudmi, ki so dosegli, kar si želite, da dobite uvid v njihov način razmišljanja, izzive in rešitve zanje. Predvsem pa se osredotočite na to, kaj se lahko naučite iz te situacije. Zavedajte se, da čustva niso večna in da iz trenutnega dogajanja izhaja vaša moč.