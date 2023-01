Šest jasnih znakov, da se je vaša duša reinkarnirala: to ni vaše prvo življenje

Vera v reinkarnacijo je zelo močna predvsem na vzhodu, čeprav se je to prepričanje po zaslugi številnih vzhodnjaških filozofov razširilo po vsem svetu. Če ga poskusimo čim preprosteje opisati, lahko rečemo, da gre ta selitev duš. In za mnoge ljudi je zelo privlačna filozofija, saj jim daje prijetno upanje, da nikoli zares ne umrejo, temveč da se lahko iz človeka spremenijo v rožo, nato spet v človeka in nato morda v kakšno žival. Tisti, ki zagovarjajo nauk o reinkarnaciji, navajajo šest jasnih znakov, da ima duša preteklost in da je že nekoč živela.

Ste jih opazili tudi pri sebi?

Vračajo se vam ene in iste sanje

Neka ženska ima vedno iste strašne sanje: je majhen otrok, deklica, oblečena v stilu 20. let prejšnjega stoletja. Teče po temnem hodniku. Zasleduje jo neznani moški s sekiro v roki. Ko jo moški dohiti in zgrabi, se ženska zbudi.

Če se vam zdi, da ste nekdo drug, da živite v nekem drugem času in se vam določene sanje vedno znova vračajo, potem po mnenju vzhodnih učenjakov ne živite prvič.

Zelo močan šesti čut

Vsak človek ima intuicijo, ki je v mladosti navadno precej površna, z leti in izkušnjami pa pridobiva moč in natančnost. Vzhodni učenjaki vztrajajo, da je močna prirojena intuicija znak prerojene duše.

Spomini na to, kar se vam v tem življenju ni moglo zgoditi

Včasih se človek podrobno spomni situacij, v katerih se preprosto ni mogel znajti. Vsaj v tem življenju ne. Na primer, mlada oseba se spominja svoje starosti. Vendar je ta znak precej redek.

Vizija prihodnosti

Hindujci verjamejo, da se lahko prihodnost včasih prikaže ljudem skozi misli ali občutke. Jung je to povezal s kolektivnim nezavednim. Mehanizem tega pojava ni znan, vendar vzhodni filozofi verjamejo, da imajo to sposobnost ljudje, ki so šli skozi reinkarnacijo.

Počutite se starejši, kot ste v resnici

S tem pojavom se srečujemo v obliki občutkov nekoga, ki ima vtis, da je njegova duša starejša od njega samega. Če ste presenetljivo modri za svoja leta in zrelejši, je možno, da imate za seboj dolgo preteklost in zdaj doživljate eno od sedanjosti.

Čutite nepremostljivo naklonjenost do določenih obdobij ali kultur

Recimo, da je nekdo rojen leta 1988 in ga neverjetno pritegnejo burna 20. leta prejšnjega stoletja. Ali pa se čistokrvni Nemec prvič znajde v San Franciscu in se tam počuti kot doma. Če verjamemo hindujskemu pogledu na te zadeve, potem moramo sprejeti dejstvo, da so ti ljudje že živeli v tistem času in na tistem kraju. V preteklem življenju.