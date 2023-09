Septembra si oddahnite: spočijte si pred novimi izzivi

V prvi polovici meseca še malce počakajte z nakupi, dogovori, novimi začetki, saj je Merkur še vedno retrograden, zato se stvari lahko zapletejo. Ni čas za nove začetke in projekte.

Stvari, ki bi jih kupili, pozneje ne bi upravičile svoje cene, odločitve bi obžalovali, z novostmi ne bi bili zadovoljni ali bi se okoliščine vmes spremenile. Če na primer odkrijete, da sosed prodaja rabljen avto, ki si ga želite, si premisli, preden ga kupite, ali vmes ugotovite, da tehnično ne ustreza vašim potrebam.

Drugo polovico meseca

Drugo polovico meseca izkoristite za vse, kar se je zapletalo v času Venerine in Merkurjeve retrogradnosti. Naredite korak naprej. Uredite zadeve, s katerimi ste odlašali, postavite temelje, na katerih boste jeseni gradili nove projekte in zgodbe.

Predvsem si ta mesec oddahnite po napornem in turbulentnem avgustu, ko so nas presenetile ujme kot posledice aprilskega mrka. Nismo še sicer povsem iz krize. Sredi oktobra se prav tako začenja sezona mrkov, zato je pomembno, da si prej odpočijete, zadihate in si napolnite baterije.