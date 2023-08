September bo odločilen: pet astroloških znakov, ki jih čakajo velike spremembe

Pripravite se, jesen bo vroča! Kljub deževju nas čakajo trije ognjeni meseci in vesolju se ne bomo skriti. Septembra 2023 bomo imeli zadnjo priložnost, da globoko zadihamo – oktobra se namreč začne koridor mrkov, ki bo še posebej močan zaradi delovanja dveh osi hkrati: oven-tehtnica in bik-škorpijon.

September bo mesec korenitih sprememb

September lahko spremeni življenje vsakogar. Za to se lahko še posebej zahvalimo mlaju v devici, ki bo na nebu 15. septembra. Ta bo sovpadal s koncem retrogradnega Merkurja. Vse to bo imelo največji vpliv na našo službo, naše sodelavce, šefa. To pomeni, da se obetajo spremembe v naši karieri, kar pa bo povzročilo razvoj novih dogodkov v oktobru in novembru. Na primer, lahko pride do sprememb v ekipi, odpuščanj ali pa se bo nekdo odločil, da bo delal le še zase.

Pet astroloških znakov, ki jih čakajo največje spremembe

Devica

Od avgusta naprej so vse oči uprte v device. Ker bo mlaj v vašem znamenju, lahko dobite novo zaposlitev ali status v podjetju. Odločite se lahko tudi za zamenjavo službe, saj se polna luna v ovnu 29. septembra pojavlja v vaši hiši krize in preobrazbe. Tako lahko na primer greste v novo podjetje, ker vam bodo ponudili visoko plačo.

Odločili se boste tudi za spremembo svoje podobe, bolj boste začeli prisegati na kakovostne kose oblačil in obutve, retrogradni Merkur v avgustu pa vam lahko prav tako pomaga shujšati in se vrniti v stil, ki je bil za vas pomemben pred nekaj leti. Verjetno boste po telesni spremembi ugotovili, da je čas, da osvežite tudi svojo kariero.

Lev

Velike spremembe v karieri so povezane predvsem z novo plačno situacijo. Najverjetneje se vam bo plača povečala že 15. septembra – lahko začnete poučevati nove ljudi ali pa boste zaradi novih izobraževanj uspešno podražili svoje storitve. Prav tako je verjetno, da imate v službi vodjo, ki vas bo »potegnil« stopničko višje. Pokroviteljstvo vam bo pomagalo doseči finančno rast.

Polna luna 29. septembra v ovnu se dogaja v vaši hiši izobraževanja – lahko dobite potrdilo, diplomo ali pa boste imeli učitelja, ki bo vplival na vaš poklicni razvoj do leta 2025. To bo razširilo možnosti v vaši karieri in spremenilo vaš pogled na življenje.

Strelec

Mlaj 15. septembra bo v vaši hiši kariere in statusa – morda boste dobili novega šefa ali pa sami postali vodja oziroma dobili nov položaj. Če ste že dalj časa brezposelni, bodo septembra vaši razgovori obrodili sadove – ponudili vam bodo kakovostno službo z dobro pisarno in prijaznim urnikom.

V septembru se boste ukvarjali tudi z odnosi z vodstvom. Verjetno imate zdaj dva šefa in morda se boste naveličali prilagajanja vsakemu posebej. Najverjetneje bo to vprašanje rešeno sredi septembra.

Do 29. septembra lahko prav tako naredite prvi korak k ustanovitvi lastnega podjetja.

Oven

Z vidika kariere gledano se vam obeta najpomembnejši mesec – nova luna 15. septembra vam bo prinesla novo pisarno, ekipo ali dobrega zaposlenega. Na splošno se zdi, da ima vodstvo vedno večjo potrebo po vaših dejavnostih – prosite za povišico. Že 29. septembra, ko bo polna luna v ovnu, boste dobili novi naziv, status v svoji ekipi.

Na splošno je vesolje naklonjeno rasti tako vaše avtoritete kot tudi dohodka – ne oklevajte, prosite za višjo plačo, pisarno in pomočnike.

Rak

Zahvaljujoč uspešnim pogajanjem v septembru, se lahko dobro usposobite in opazno napredujete v nekaterih veščinah. Mlaj 15. septembra v devici vam lahko prinese novo izobraževanje, mojstrski tečaj, napredno usposabljanje – vse to ni naključno in vas premika k velikemu napredku.

Polna luna v ovnu 29. septembra vam bo prinesla usodno srečanje – bo v vaši hiši kariere in prišlo bo do dogodka, ki mu zagotovo ne boste mogli ubežati. Lahko vas postavijo za šefa, vam dajo novi status.

Vesolje je na vaši strani in v bližnji prihodnosti vas čaka velika zmaga.