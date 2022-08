Sedem znakov iz vesolja, ki kažejo, da ste na napačni poti: ne prezrite jih

Marsikdo misli, da se stvari v življenju »kar zgodijo«, a če se povežemo s svojo intuicijo, postane jasno, da je vse, kar se nam zgodi, posledica naših dejanj. Ne zavedamo se vedno, kakšne bodo, a na srečo nam vesolje daje znake, ki lahko nakazujejo, ali smo na pravi poti ali na napačni. Opozorila prihajajo v obliki neugodnih okoliščin in dogodkov. To pomeni, da vaša energija vibrira na nizki frekvenci. Vaše misli, občutki in dejanja so negativno usmerjeni, kar vodi v nezaželene okoliščine. Pomembno je zato, da ta opozorila pravočasno opazite.

Znaki, ki lahko kažejo, da ste na napačni poti

Med delom ste se poškodovali.

Prejeli ste nepričakovani račun.

Doživljate nenadno in nerazumno tesnobo.

Prepirate se s svojimi najdražjimi.

Imate glavobol.

Nekaj ​​ste izgubili ali zlomili.

Vonjate neprijeten vonj, slišite neprijeten zvok ali občutite neprijeten okus.

Ko se soočite s katerim od teh znakov, se ustavite. Prenehajte s tem, kar trenutno počnete, ne nadaljujte pogovora, ne dokončajte misli, kajti očitno vas vse to vodi v napačno smer. Namesto tega globoko vdihnite, poglejte na situacijo z drugega zornega kota in meditirajte, če je mogoče. Poskusite se sprostiti in nato razumeti, zakaj je bilo to, kar ste storili, narobe.