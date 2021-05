Še več bralcev in dobrih zgodb

Rojstna karta Slovenskih novic obljublja, da bomo še več pisali o zdravstvenih temah, alternativnem zdravljenju, aferah v zdravstvu in javni upravi. FOTO: M. B. Z.

Slovenske novice zaznamuje ascendent v dvojčkih oziroma Merkur, planet komunikacije, kar je odlična popotnica za novinarsko delo. Hkrati so zato Novice zabavne, radovedne, kratkočasne, hudomušne in znajo podajati vsebino na razumljiv in zanimiv način. Vladar Merkur je sicer v ovnu, kar daje časopisu drznost, pogum, pronicljivost pri raziskovanju ozadja različnih kočljivih zadev. Ker je v kvadratu z Marsom, si upamo zelo neposredno pisati tudi o provokativnih vsebinah, ki koga tudi ujezijo. Luna in Sonce sta v biku, v 12. hiši, zato je časopis stabilen, dolgoživ, vztrajen, trmasto pride vsemu do dna ter razkriva skrite zgodbe, škandale, finančno korupcijo ...Mars je po drugi strani v mehkem, občutljivem raku, skupaj s Kironom, planetoidom ranjenosti, bolečine in celjenja neke rane, kar pomeni, da pišemo tudi o pretresljivih, bolečih, intimnih družinskih tragedijah, se postavljamo na stran malega človeka in smo sočutni do ranljivih skupin. Še več, Novice s svojimi dobrodelnimi akcijami večkrat pomagajo rešiti stiske, v katerih so se znašli ljudje.Čeprav so z Marsom v raku Novice časopis za vso družino, hkrati s Saturnom v vodnarju in Uranom na Neptunu dobro stopajo v korak s časom, lomijo tradicijo in uvajajo nove trende. Razbijajo iluzije, rušijo tabuje, razkrivajo škandale, zavzemajo se za raznolikost in enakost vseh družbenih skupin, pišejo o umetnikih, zvezdnikih, igralcih, ljudeh s karizmo, imajo vizijo za prihodnost.Trenutno je pr. Luna časopisa tik pred prehodom v raka, kamor se je v zadnjem letu pomaknil tudi pr. ascendent. To pomeni, da se bomo še bolj zavzemali za pravice družin in povprečnih ljudi, nagovarjali bralce s pretresljivimi in čustvenimi osebnimi zgodbami. Še vedno bomo drzni in bomo ohranjali napredno vizijo, več pa lahko pišemo o zdravstvenih temah, alternativnem zdravljenju, aferah v zdravstvu in javni upravi. Kljub Saturnovim omejitvam in koronski krizi pr. Venera in Mars na Jupitru obljubljata dobre finančne priložnosti ter nova poslovna sodelovanja. Tr. Neptun, ki se mu v 11. hiši na kratko maja, dokončno pa po decembru 2021 pridruži še tr. Jupiter, pa obljublja še večjo priljubljenost pri bralcih in večjo branost.