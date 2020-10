Saturnovo potovanje po zodiaku

Saturn v vodnarju bo osvetlil delovanje človekoljubnih organizacij. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Saturnova naloga je kritičen vpogled na določena področja življenja, hkrati pa to področje močno obremeni in zahteva izboljšave, red, popravke. Tako je njegovo potovanje po znamenjih precej naporno. Toda če se držimo pravil, se nam bo to dolgoročno obrestovalo. Saturn le kliče po sprejemanju odgovornosti, nas sili v delo in kaže, kje je treba kaj popraviti, spraviti v red.Dokler se je potepal po strelcu, od konca 2014. do 2017., je pokazal napake v šolstvu, predvsem na področju višjega šolstva smo lahko poslušali o nepravilnih izplačilih, kupljenih diplomah in neurejenosti izobraževalnega sistema. V tistem času je bilo nekaj več kritike in pritiska na sodni sistem in potrebe tega spraviti v red. Na družbeni ravni je bilo treba na novo urejati področje turizma in zunanje politike. Ker je Saturn v strelcu tudi tlačil optimizem, smo bili nekako kot brez pravega soka. A če smo zagrizli in pridno delali, so bili možni akademski ali uspehi, povezani s tujino.Po kozorogu je potoval od decembra 2017 do marca letos, ko je za nekaj mesecev vstopil v vodnarja, se julija vrnil nazaj v kozoroga, ki ga bo dokončno zapustil sredi decembra letos. Ker se v njem počuti dobro, saj je tam doma, bo poleg vedno večje vladavine konservativne politike prinesel potrebo po vračanju k vrednotam preteklosti, vztrajno hoče imeti več nadzora in reda v državah, svetu. Ni kaj reči, v tem letu je potreba po nadzoru vsekakor dosegala vrhunec. Čeprav smo v času Saturnovega potovanja po kozorogu ljudje bolj pridni, delavni, urejeni, ubogljivi do sistema, pa prinaša ta povezava vseeno tudi več karmičnega dela in prečiščevanja.Od decembra 2020 do marca 2023 bo Saturn potoval po vodnarju. Letos spomladi smo lahko že delno čutili to energijo. Tudi tu je Saturn močan, a ne deluje toliko z nadzorom in ne potiska toliko v delo, kot je to počel v kozorogu, ampak je bolj študiozen, demokratičen, intelektualen. Še vedno deluje precej hladno, razumno in nas kliče k ozaveščanju človečnosti in iskanju načina, da se skupaj zavzemamo za pravice človeštva. Več moči prinaša liberalno usmerjenim politikom, a je še vedno zelo strikten in dosleden. S svojo kritiko bo osvetlil socialno delo in organizacijo, ki naj bi skrbela za človeške pravice. Tam se lahko srečamo z napakami in Saturn bo silil v njihovo popravljanje in ustvarjanje boljšega sistema, odstranjevanje možnosti napak v prihodnje. Hkrati bo odstranil nevladne organizacije, ki ne delujejo dovolj dobro, nekaj najbolj kakovostnih pa bo dvignil in jih okrepil.