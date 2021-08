Saturnovi tranziti od 2. do 6. hiše

Saturnov tranzit skozi 6. hišo prinaša večje službene in zdravstvene obremenitve. FOTO: Poike/Getty Images

Ko Saturn potuje skozi 2. hišo, je čas, da opredelimo finančne cilje. Tudi zapravljivi in finančno nepazljivi ljudje v tem času postanejo bolj praktični in realistični glede denarja. Če dela Saturn dobre aspekte, lahko izboljša prihodke, a na račun trdega dela in pridnosti. Ko Saturn prehaja Venero, ki vlada biku, vladarju 2. hiše, pa želimo definirati ljubezenski odnos. Odnosi se poglobijo ali razpadejo. To ni dober čas za začetek nove službe, saj lahko prinese razočaranje. Na splošno je ob kombinacijah Saturna in bika, Venere in 2. hiše potrebna samodisciplina v ljubezenskem življenju in na finančnem področju.Ko prehaja 3. hišo, se pojavijo skrbi s sorojenci in sorodniki. Pri težkih aspektih je človek nagnjen k depresiji in negativnemu razmišljanju, pri dobrih pa se lahko zbrano učimo in dosežemo zastavljeni cilj. Smiselna izraba te energije je disciplinirano, predano sledenje intelektualnemu cilju. Tisto, česar se naučimo ob tovrstnih Saturnovih tranzitih, po navadi obvladamo vse življenje.Ko je v 4. hiši, se pojavijo obveznosti z enim od staršev, lahko kupimo dražji dom (kar prinaša več odgovornosti) ali prenavljamo obstoječe stanovanje. Ljudje čutijo, da bi se radi ustalili, kupili posest ali jo povečali. Zgodi se lahko tudi pomembna službena sprememba. Pride namreč do ciklične spremembe, ki ljudi pogosto postavi na povsem novo karierno pot. Saturn, ki se poveže z Luno, lahko prinese depresijo ali jasno definira čustva. Ženske iz preteklosti se lahko spet pojavijo, koristen je odnos s starejšo žensko. Če lahko pustite ob strani občutljivost in ostanete objektivni, bo ta čas lažji, čeprav boste osamljeni.Ko je v 5. hiši, imate lahko več obveznosti z otroki ali novorojenčkom. Umetniški cilji so opredeljeni, ob težkih aspektih pride do blokade v umetniškem izražanju. Če ste v ljubezenski zvezi, jo želite definirati, lahko postane resna ali se konča. Prav tako se pojavijo nove odgovornosti s širitvijo posla ali promocijo. Čeprav ste preobremenjeni z delom in premalo cenjeni, je to izvrsten čas za dosežke. Celo ob težkih Saturnovih aspektih na Sonce, vladarja 5. hiše, lahko namreč veliko dosežemo in shujšamo.Ko je Saturn v 6. hiši, opredelimo delovne razmere. Spori s sodelavci se razrešijo. Če ste v službi, ki ni primerna za vas, boste odšli.Če odlašate z obiskom zdravnika, ga boste obiskali. V tem času boste bolj disciplinirani pri prehrani, jemanju vitaminov in vadbi. Saturn v devici, naravni vladarici 6. hiše, lahko poveča produktivnost in učinkovitost. Saturnov tranzit čez Merkur pa lahko prinese depresijo ali resno razmišljanje. Smiselno je izrabiti energijo v intelektualne namene, saj bo več zbranosti in osredotočenosti.