Saturnovi disharmonični aspekti

Tako kot Mars v tradicionalni astrologiji tudi Saturn velja za malefika, ki prinaša težave. Mars je prevroč in s svojo vročino pohitri, eksplodira, ožge, rani, poseka, Saturn pa je leden in z ledom ohladi, konzervira, zamrzne. Deluje kot težka skala, breme, napor, delo, obremenitev. Seveda ima vsak planet pomembno funkcijo. Saturn v naše življenje prinaša red, stabilnost, delo, trdnost, predvidljivost, strukturo. Brez njega človek ne bi imel zavesti lastne odgovornosti, ne bi znal postavljati meja in spoštovati meja drugega.

Čeprav so najbolj naporni Saturnovi aspekti konjunkcije in disharmonični aspekti, vsak aspekt s Saturnom prinaša človeku več resnosti, tisto, kar planet v aspektu z njim predstavlja, pa zaživi in uspe šele z leti in veliko truda in usklajevanja. Toda ker je v to vloženo veliko dela, truda, napora, zavesti, je toliko bolj stabilno, vredno, trdno in trajno.

Disharmonični aspekti Saturna so zelo naporni, saj obremenijo planet, s katerim se povezujejo, in glede na to, kar ta planet v karti predstavlja, prinašajo bolečine, lahko tudi bolezen, resne težave. Ker je s tem področjem povezane toliko bolečine, človek zamrzne, se prestraši, zaščiti in brani pred tistim, kar planet v aspektu s Saturnom predstavlja.

Povezujemo ga z usodo ali karmo, kar sporoča, da so njegove zgodbe določene in jim ne moremo ubežati. FOTO: Doucefleur/Getty Images

Če je na primer Venera v negativnem aspektu s Saturnom, se človek raje odloči biti sam, kot da bi tvegal bolečine zapuščenosti.

Seveda je popolnoma druga zgodba, če je Saturn močan ali je šibak. Človek z močnim Saturnom je po navadi pretirano odgovoren in zna imeti močno potrebo po nadzorovanju tistega, kar simbolizira planet, s katerim je v aspektu. Problem, ki ga bo imel, je, da je pretrd, pretežek, prenaporen za svojo okolico. Če je v negativnem aspektu šibak Saturn, je problem, da človek ne želi sprejeti odgovornosti, se vede otročje, neodgovorno, vendar zaradi težkega aspekta bolj ko beži od odgovornosti, bolj se zapleta v še težjo in težjo situacijo. Včasih taka oseba nezavedno vleče v življenje pretirano odgovorne ljudi, ki jo nadzorujejo in jo s svojimi dejanji omejujejo in bremenijo. Toda v ozadju je samo nuja naučiti se odgovornosti.

Saturn povezujemo tudi z usodo ali karmo, kar nam jasno sporoča, da so njegove zgodbe določene in pred njimi ne moremo ubežati. Učitelj, ki uči s palico, je neizprosen in te toliko časa tepe, dokler se ne naučiš njegove lekcije.

Pri delu s Saturnom je nujno, da se naučimo sprejemati odgovornost, sprejmemo tudi, kar nam ni všeč. Človek se z napornimi izkušnjami, ki zahtevajo disciplino in red, nauči vztrajnosti, trpežnosti, potrpežljivosti. Zraste, postane bolj zrel.