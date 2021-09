Saturn, vladar leta 2021

Saturn je največji planet v našem sončnem sistemu, znan po svojih značilnih prstanih iz ledu in skal, in je 95-krat večji od Zemlje, sestavljen iz helija in dušika.



Je tudi planet, ki vlada letošnjemu letu, dogodki pod njegovo taktirko pa močno vplivajo na nas. Ste že opazili, da ste v tem letu bolj organizirani, iščete red, strukturo, pravila, ki se hkrati nenehno rušijo? Kljub temu nas Saturn spodbuja, da ostanemo osredotočeni, vztrajno hodimo naprej in dosegamo svoje cilje, četudi s trudom. Postavlja nam omejitve, brez spoštovanja katerih ne moremo pričakovati uspeha. Sprejeti moramo, da moramo včasih stisniti zobe, se organizirati, biti praktični, delavni, se zakopati v delo ter marsikaj žrtvovati za svoje cilje. Biti moramo sistematični, disciplinirani, naše odločitve pa premišljene. Vedeti moramo, da lahko dosežemo mojstrstvo samo z vajo. Uči nas življenjske lekcije, da če želimo napredovati ter dosegati cilje, npr. na poklicnem področju, ne smemo nikoli obupati in odnehati. Potrebovali bomo znanje in veščine, a ne smemo vreči puške v koruzo. Saturn nam daje strukturo, osredotočenost in vztrajnost. Hkrati simbolizira tudi modrost, npr. da vemo, kdaj odnehati in kdaj nadaljevati. Razumeti, da je včasih tudi postanek način napredovanja. Da vemo, koga spustiti blizu in koga ne. Z zrelostjo in modrostjo namreč pridejo stabilnost, resnost, zbranost.



Saturn nas namreč uči tudi ambicioznosti, ki je rezultat poslušanja svojega srca in instinkta, ki sta najboljša vodnika.

